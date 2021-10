Przychody Intersport Polska wyższe o 20 proc.

Według wstępnych szacunków w II kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 lipca do 30 września 2021 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Intersport Polska S.A. wyniosły 56 177 tys. zł i były wyższe o 20,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (46 680 tys. zł). Masa marży 20 649 w odniesieniu do II kwartału roku obrotowego 2020/2021 wzrosła o 31 proc.