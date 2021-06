Przychody Miraculum od stycznia do maja wzrosły o 14 proc.

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w maju 2021 roku osiągnęła 2 mln zł przychodów i jest to o 43 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To wynik rozbudowy sieci sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą.

Narastająco, w okresie styczeń-maj 2021 roku Miraculum osiągnęło 11 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, kiedy to wyniosły one 9,6 mln złotych.

Miraculum skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.