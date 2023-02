Przychody Miraculum w 2022 roku wyższe o 29 proc. Styczeń gorszy rdr.

Miraculum rośnie online

W ujęciu narastającym, od stycznia do grudnia, spółka zwiększyła przychody z tytułu sprzedaży w sklepie internetowym, które w tym okresie wyniosły 0,38 mln zł – jest to wzrost o 106 proc. r/r. Nowoczesny kanał dystrybucji na przestrzeni 12 miesięcy 2022 roku wygenerował 16,8 mln zł i jest to wzrost o 36 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Sprzedaż na eksport w omawianym okresie wzrosła o 47 proc. r/r – w 2022 r wyniosła 10,9 mln zł.

W minionym miesiącu spółka zrealizowała sprzedaż do stałych partnerów między innymi z Iraku, Rumunii i Hiszpanii, zrealizowała również pierwszą sprzedaż produktów JOKO do nowego klienta z Arabii Saudyjskiej.

Duży umowa Miraculum na rynku arabskim

- 2023 rok zapowiada się obiecująco. W na pierwszy kwartał zaplanowana jest dostawa zamówienia dla klienta z Arabii Saudyjskiej o wartości 300 tys. USD. Produkty spółki będą dostępne w jednej sieci drogeryjno-aptecznej w tym kraju. To kolejny etap budowania obecności i świadomości marek Miraculum w krajach Zatoki Perskiej. Równolegle, w trwają prace końcowe w zakresie przygotowania produkcji dwóch zamówień o wartości 300 tys. USD oraz 220 tys. USD. Realizacja dostaw jest przewidziana jest na I i II kwartał 2023 r. - komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

W styczniu 2023 roku spółka wygenerowała niemal 4 mln zł przychodów – o 7 proc. mniej w porównaniu do stycznia 2022, kiedy to wyniosły one 4,3 mln zł. Niższy wynik firma tłumaczy spadkiem akcji in-out z sieciami sklepów rdr.

Miraculum - czy to polska firma

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Działalność spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu, stosując przy tym własne, oryginalne receptury. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.