Przychody Monnari spadły w 2020 roku o 26,3 proc. rdr.

Przychody Monnari Trade spadły w 2020 roku o 26,3 proc. do ok. 205,3 mln zł, marża brutto na sprzedaży zmniejszyła się do poziomu 53,4 proc. z 57,1 proc. marży osiągniętej w 2019 r.- podała spółka w komunikacie.

W samym IV kw. ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 37,7 proc. do 59,1 mln zł. W grudniu 2020 roku spadły o 26,5 proc. do 29,6 mln zł.

W związku ze wzrostem zapasów sprzedaż grupy była prowadzona ze znaczącymi rabatami, co negatywnie wpłynęło na marżę brutto na sprzedaży.

W 2020 r. w całej sieci odnotowano spadek wejść do salonów grupy w porównaniu do roku 2019 o 7,7 mln osób, czyli o ponad 33 proc. W IV kwartale ten spadek wynosił 3,2 mln osób, czyli ponad 43 proc.