Przychody sieci Pepco w trzecim kwartale wzrosły o 37,3 proc. LFL

Fot. materiały prasowe

W okresie trzech kwartałów roku 2020/201, zakończonym 30 czerwca 2021 roku, sieć Pepco otworzyła na wszystkich rynkach 224 nowych sklepów, czyli o 15,5% w porównaniu z poprzednim rokiem, w tym 18 sklepów na nowych rynkach Europy Zachodniej we Włoszech i w Hiszpanii.

Jak tłumaczy spółka, trzeci kwartał poprzedniego roku obrotowego był najtrudniejszym kwartałem z powodu zakłóceń w handlu wynikających z pandemii. Cała grupa straciła wtedy łącznie 6 895 (18,4%) tygodni handlowych wobec 3 222 (7,5%) w kwartale omawianym obecnie. Na wyniki w bieżącym roku pozytywny wpływ miało zmniejszenie liczby zamknięć sklepów w związku z Covid – w ostatnim tygodniu kwartału wszystkie sklepy były czynne.

Ograniczenia w handlu były w ciągu okresu sprawozdawczego stopniowo łagodzone – na początku kwartału zamkniętych było 1 075 (33%) sklepów w 11 regionach, po czym, do 27 czerwca, nastąpiło pełne otwarcie i związane z tym odbicie sprzedaży. Według spółki, w tym kontekście należy rozpatrywać przychody LFL, które w ciągu omawianego kwartału w całej grupie wzrosły o 29,3% (6,8% YTD), przy czym bardziej miarodajnym wskaźnikiem tego, jak radziła sobie grupa w omawianym okresie jest wynik LFL dla otwartych sklepów , gdzie wzrost wyniósł 14,8% (9,6% YTD).

- W trzecim kwartale roku wykonaliśmy znaczące postępy. Poziom sprzedaży wszystkich trzech naszych marek wykazał się odpornością, gdy klienci PEPCO, Poundland i Dealz powracali do sklepów, jak tylko obostrzenia związane z epidemią Covid zostały poluzowane. Kontynuowaliśmy inwestycje w dalszy rozwój naszej działalności, otwierając 117 nowych sklepów w okresie trzech miesięcy i 342 od początku roku. Podpisaliśmy umowę na przejęcie 29 sklepów w Austrii. Grupa zmodernizowała również 260 sklepów PEPCO oraz, po przejęciu Fultons Foods jesienią 2020 roku, wprowadziliśmy pełną ofertę artykułów chłodzonych i mrożonych do 42 sklepów Poundland – mówi Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

Jak tłumaczy, globalne łańcuchy dostaw nadal pozostają pod wpływem zarówno ograniczonej dostępności surowców, jak i presji na koszty produkcji, potęgowanej przez braki w dostępności kontenerów, co również może potencjalnie prowadzić do znacznej inflacji kosztów, począwszy od sezonu jesień/zima 2021 r. - Jednakże dzięki bezpośrednim relacjom naszej spółki PGS z dostawcami i wytwórcami na Dalekim Wschodzie, jesteśmy w stanie stale monitorować i szybko podejmować działania by zapewnić najlepsze ceny na wszystkich naszych rynkach – ocenia.