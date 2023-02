Psy i koty mogą wejść. Dogbar w Galerii Katowickiej

Z psem na zakupy czy do restauracji? Centra handlowe są coraz bardziej otwarte na klientów, którzy chcą odwiedzać sklepy w towarzystwie swoich zwierząt. Możliwość swobodnego wejścia z pupilem do centrum handlowego czy zapewnianie spragnionym zwierzętom misek z wodą to tylko przykłady przyjaznego podejścia do zwierząt. Galeria Katowicka poszła o krok dalej.