Pudełka do zbiórki ubrań w 233 sklepach 4F

Obieg cyrkularny odzieży to jedno z głównych założeń strategii 4F Change, którą spółka OTCF wdraża od stycznia tego roku. Od teraz klienci będą mogli oddać swoje używane ubrania w 233 salonach 4F w całej Polsce. Program prowadzony jest we współpracy z marką Ubrania do Oddania. Oddając ubrania klienci wspierają Fundację 4F Pomaga.