Pure City chce pozyskać 15 mln zł. Chce mieć 750 stacji

W procesie pozyskania kapitału Pure City wspiera firma Turning Point.

Pure City chce stawiać więcej stacji

– Finansowanie z Freya Capital, pozwoliło nam na przeprowadzanie „proof of concept” projektu oraz rozpoczęcie intensywnego procesu akwizycji lokalizacji pod kolejne ekoelektrostacje. Umożliwiło nam to operacyjne wdrożenie procesów i rozwiązań technologicznych (hardware/ software), weryfikację założeń modelu biznesowego oraz sprawną budowę pierwszych siedmiu ekoelektrostacji w sześciu miastach w Polsce. – komentuje Wojciech Bieńkowski, Prezes Pure City

W ramach drugiej rundy Pure City planuje pozyskać 15 mln zł na m.in. rozwój sieci do poziomu 120 ekoelektrostacji, budowę zespołów odpowiedzialnych za pozyskiwanie lokalizacji i sprzedaż czasu reklamowego oraz rozwój aplikacji transakcyjnej EV o funkcjonalności marketingowe i bazodanowe. Celem spółki jest stworzenie ogólnopolskiej sieci składającej się z 750 ekoelektrostacji w miastach powyżej 30 tys. mieszkańców do końca 2025 roku. W związku ze specyfiką projektu Pure City zamierza podzielić działalność operacyjną i inwestycji w infrastrukturę na dwie spółki. Pierwsza z nich jako spółka operacyjna, będzie odpowiedzialna za marketing, pozyskiwanie lokalizacji ekoelektrostacji, rozwój oferty, sprzedaż czasu reklamowego i utylizację sieci ładowania. Druga, o niższym profilu ryzyka i niskich kosztach operacyjnych, będzie właścicielem infrastruktury oraz umów dzierżawy miejsc pod elektrostacje, wypłacając corocznie inwestorom „ROI fee” na atrakcyjnym poziomie w modelu znanym m.in. z rynku nieruchomości czy fotowoltaiki.

- Inwestycja w Pure City to inwestycja w dynamicznie rosnące rynki cyfrowej reklamy zewnętrznej oraz ładowania samochodów elektrycznych. Podział projektu na dwie spółki zapewnia przejrzystość oferty inwestycyjnej i umożliwia zaoferowanie inwestorom dwóch różnych opcji inwestycyjnych, dostosowanych do ich profilu ryzyka. – komentuje Wojciech Bieńkowski, Prezes Pure City.

Flota samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce w 2025 r. wzrośnie 7 -krotnie

Według prognoz analityków flota samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce w 2025 r. wzrośnie 7 -krotnie, do 247 tys. Warunkiem rozwoju rynku EV jest jednak rozbudowa infrastruktury ładowania. W Polsce na koniec 2022 r. funkcjonowały 5016 punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Prognozy zakładają, że do 2025 r. będzie ich funkcjonować ponad 41 tys., co oznacza 8 - krotny wzrost. Natomiast Cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH) to najszybciej rosnący w Polsce segment branży reklamy zewnętrznej (OOH), który w 2022 r. wzrósł o 66,1% r/r (107,3 mln PLN). Udział DOOH w całości reklamy zewnętrznej w Polsce wynosi dopiero 19%, podczas gdy na świecie udział ten jest na poziomie 50%.