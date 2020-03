Quiosque wydłuża termin na zwrot e-zakupów do 90 dni

Marka zachęca klientki do zakupów on- line, wydłużając termin zwrotów zakupionych produktów do 90 dni. Sieć Quiosque wprowadziła zmiany w pracy magazynu, aby zminimalizować kontakty między pracownikami, zostali oni również wyposażeni w rękawice ochronne. Zmieniono godziny pracy magazynu, znacznie je skracając.

W naszej sieci mamy ponad 180 sklepów więc na chwilę obecną skupiamy się na ograniczaniu kosztów i rozmowach z naszymi pracownikami, którym tłumaczymy sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji gdyż każdy z nas powinien zrozumieć, że głównym celem jest utrzymanie istniejących miejsc pracy. Ponad 90% naszych sklepów działała w centrach handlowych, które są obecnie zamknięte. Sklepom franczyzowym, które działają przy ulicach, zostawiliśmy swobodę decyzji o handlu gdyż zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo jest obecnie naszym priorytetem – mówi Grzegorz Tokarczyk, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju.