Rafał Brzoska inwestuje w producenta ekologicznych produktów higieny intymnej

Rafał Brzoska, twórca Inpostu, fundusz venture capital bValue oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju zainwestowali 5 mln zł w polską firmę Your KAYA, która oferuje produkty higieny intymnej bez potencjalnie szkodliwych czy uczulających składników, i sprzedaje je w modelu subskrypcyjnym - podaje businessinsider.com.pl.

Klientki Your KAYA co miesiąc otrzymują paczkę z niezbędnymi produktami, a od kilku miesięcy mogą personalizować zamówienia, czyli dokładnie określić liczbę tamponów i podpasek czy datę dostawy. Od momentu wprowadzenia tej opcji w lutym tempo pozyskiwania nowych subskrybentów urosło ponad siedmiokrotnie. A czasy pandemii sprzyjają firmom z branży e-commerce.

Druga rzecz, którą Your KAYA chce się wyróżnić, to skład produktów. – Nasze produkty wykonujemy w stu procentach z organicznej, certyfikowanej bawełny. Nie są bielone chlorem, nie zawierają toksyn, syntetycznych dodatków, barwników i substancji zapachowych – zapewnia Marek Gut, CEO Your KAYA.

