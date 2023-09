Raport: Co drugi polski konsument wybiera zrównoważoną modę

Mimo rosnących oczekiwań klientów, marki w dalszym ciągu nie tworzą swojej narracji w odpowiedzi na wyzwania społeczne i środowiskowe.

Konsumenci w coraz większym stopniu oczekują od marek posiadania wyższego - powiązanego ze zrównoważonym rozwojem - celu ich istnienia, z którym będą mogli utożsamiać się klienci. Marki, chcąc utrzymać swoją pozycję na rynku, muszą dostrzegać zmiany kontekstu rynkowego, w jakim funkcjonują.

Firmy kierujące się celem innym niż tylko zysk osiągają lepsze wyniki

Najnowszy ogólnopolski raport Deloitte analizuje postawy i zachowania zakupowe oraz stosunek konsumentów do poszczególnych marek. Ankietowani reprezentowali regularnie kupujących (przynajmniej raz na dwa miesiące) ubrania lub akcesoria modowe fabrycznie nowe lub używane. Wśród uczestników badania wyróżniona została grupa zainteresowanych modą lub w nią zaangażowanych. Badanie Deloitte sprzed dwóch lat pokazało, że aż 78 proc. konsumentów łatwiej zapamiętuje te marki, które realizują istotny i zrównoważony cel, a ubiegłoroczny raport „Global Marketing Trends 2022” dowiódł, że Brand Purpose stał się wiodącym trendem na rynku. Analizy prowadzone przez Deloitte potwierdzają, że firmy kierujące się celem innym niż tylko zysk osiągają zdecydowanie lepsze wyniki niż ich konkurenci. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego, różnica ta potrafi być nawet dziesięciokrotna.

W odpowiedzi na rosnącą presję społeczną i rynkową, marki muszą zredefiniować zarówno narrację określającą ich tożsamość, jak i strategie komunikacyjne tak, aby były one spójne ze strategią ESG. Okazuje się, że nie wszystkie marki nadążają za oczekiwaniami konsumentów i partnerów biznesowych, coraz rozsądniej podchodzących do problemu konsumpcjonizmu czy zanieczyszczenia środowiska i oczekujących odpowiedzialności w tym zakresie od marek, których produkty kupują. Ten nurt jest szczególnie zauważalny w branży modowej. Z naszego badania wynika, że aż 80 proc. konsumentów oczekuje od firm bardziej zrównoważonych działań - mówi Anna Niewiadomy, starsza menedżerka, liderka Brand & Marketing Portfolio w Deloitte Polska.

Brand Purpose - więcej niż strategia marketingowa

W budowaniu wiarygodnego wizerunku i konkurencyjności marki wsparciem może okazać się strategia Brand Purpose. Eksperci podkreślają, że jest to zdecydowanie coś więcej niż strategia marketingowa – dla firm staje się niczym innym, jak nowym czynnikiem napędowym w kierunku ewolucji marki.

W odpowiedzi na rosnący lęk klimatyczny oraz niepokoje związane z nierównościami społecznymi, marki zaczynają odgrywać rolę członka życia społecznego. Jako konsumenci, a właściwie jako obywatele, wymagamy od marek zaangażowania w kwestie społeczne i środowiskowe. Chcemy widzieć, że narracja komunikowana przez marki nie ogranicza się wyłącznie do storytellingu, ale jest wiarygodną i wspieraną dowodami historią o pozytywnym wpływie, do której my – jako konsumenci – jesteśmy zapraszani - wyjaśnia Marta Karwacka, starsza menedżerka, ekspertka Sustainability & Circular Economy w Deloitte Polska.

Nowe trendy w branży modowej

Eksperci i ekspertki Deloitte wyłonili trendy kulturowe podzielone na trzy segmenty, które będą odgrywały kluczową rolę w budowaniu strategii Brand Purpose w branży fashion. Stanowią je: działania ukierunkowane na ludzi, innowacje technologiczne w modzie oraz działania wspierające środowisko naturalne.



W ramach aspektów ekologicznych marki będą musiały zwrócić uwagę na cyrkularność produktów i bioróżnorodność. Kolejnym wyzwaniem są eko technologie, które mają pomóc w tworzeniu prośrodowiskowych rozwiązań dla przemysłu tekstylnego. Trzecim z trendów, który ma bardziej angażować klientów poprzez dostarczanie im doświadczeń na styku świata realnego i cyfrowego jest hiperrzeczywistość. W ramach segmentu ukierunkowanego na ludzi, firmy powinny zwrócić uwagę na transparentność, w ramach której marki komunikują swój wpływ społeczny i środowiskowy w całym łańcuchu wartości produktu.



- Bardzo ważnym wyzwaniem dla branży fashion jest uznanie, że konsumenci to obywatele, którzy aktywnie współtworzą wizerunek marek. Pamiętajmy, że w obliczu dzisiejszych wyzwań społecznych i środowiskowych marki są coraz częściej krytykowane za brak lub niewystarczające działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współcześnie zdecydowanie bardziej istotne niż dotychczas jest wejście z konsumentami i konsumentkami w realny dialog, w czym zdecydowanie może pomóc transparentne komunikowanie przez markę swojego wyższego celu istnienia i powiązanych z nim działań - dodaje Marta Karwacka.



Ostatnim z trendów w ramach tego segmentu jest zrównoważony styl życia i odpowiedzialna konsumpcja, który ma na celu minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko poprzez świadome i racjonalne korzystanie z dostępnych dóbr. Jako dobry przykład w tym zakresie może posłużyć serwis ogłoszeniowy dedykowany branży modowej, który wprowadza artykuły w obieg dając im drugie życie, a już 27 proc. polskich konsumentów deklaruje, że przegląda platformy z ubraniami „z drugiej ręki”.

Nadchodzi zrównoważona transformacja

Na przestrzeni ostatnich 10 lat miały miejsce wydarzenia i zmiany w obszarze zrównoważonej transformacji, wobec których marki nie mogą być już dłużej obojętne. Autorzy raportu jako początek dużej przemiany w branży odzieżowej wskazują tragiczną w skutkach katastrofę w stolicy Bangladeszu (2013 r.). Doszło wówczas do zawalenia się ośmiokondygnacyjnej fabryki odzieżowej, która dostarczała ubrania do międzynarodowych firm. Od tego momentu media zaczęły nagłaśniać przypadki pracy szwaczek w niehumanitarnych warunkach. To tragiczne wydarzenie uświadomiło branży potrzebę zmian.



Jeszcze w tym samym roku zostało podpisane międzynarodowe porozumienie ACCORD, które miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa w przemyśle odzieżowym w Bangladeszu. Wynikiem tych działań było m.in. przeprowadzenie 53 tys. audytów bezpieczeństwa w fabrykach. Następujące od tego czasu zmiany w branży są także efektem wprowadzanych i opracowywanych w UE zmian, jak np. Plan Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym czy Strategia Zrównoważonych Cyrkularnych tekstyliów w 2020 r. Ostatnie regulacje, w tym tegoroczny projekt Dyrektywy „Green Claims” ws. oświadczeń środowiskowych, powinny skłonić marki do wzięcia większej odpowiedzialności za procesy produkcji, sprzedaży i marketingu - tłumaczy Anna Niewiadomy.

Wraz z rosnącą świadomością społeczną, zainteresowaniem zrównoważonym rozwojem oraz rosnącym lękiem o bezpieczeństwo, oczekiwania konsumentów wobec biznesu od kilku lat konsekwentnie ulegają zmianie. Konsumenci wymagają większego i proaktywnego zaangażowania ​w rozwiązywanie problemów społecznych ​i środowiskowych.