Re-commerce rośnie szybciej niż fast fashion

Ze świata cyfrowego do second handu

Wobec rosnącego zapotrzebowania młodych konsumentów wiele marek wkracza w świat nowych możliwości, jakie daje gospodarka cyrkularna. Kluczową rolę odgrywa rynek odzieży używanej, której postrzeganie na przestrzeni lat znacząco się zmieniło – z mody dla ubogich na wysokiej jakości modę prestiżową, której jakość nierzadko przewyższa odzież prosto z fabryki. Platformy cyfrowe takie jak Vinted umożliwiły wymianę ubrań między osobami prywatnymi. Stały się też przyczynkiem do powstania kolejnych trendów sprzedażowych jak np. „fashion flipping”, polegający na kupowaniu odzieży z second handów i odsprzedawaniu jej po wyższych, ale nadal atrakcyjnych cenach.

Ten model biznesowy przyciąga marki i branżę e-commerce, rzucając wyzwanie dominacji „fast fashion”, która na przestrzeni lat nauczyła konsumentów sięgać po produkty sieciówek ze średniej półki, kusząc ich szybką dystrybucją i zakupami po niskich cenach. Statystyki mówią same za siebie: w ciągu najbliższych dziesięciu lat wartość amerykańskiego rynku odzieży używanej ma wzrosnąć ponad trzykrotnie – z 28 mld dolarów w 2019 roku do 80 mld dolarów w 2029 roku. Mimo że „szybka moda” w ciągu najbliższych dziesięciu lat powinna nadal rosnąć o 20 proc., to moda używana zanotuje skok aż o 185 proc.

Transformacja biznesowa rynku wtórnego

– Rynek wtórny przechodzi największą transformację biznesową od czasów rewolucji przemysłowej. Moda znów staje się dobrem, a nie tylko przedmiotem masowej konsumpcji. Wiodącą rolę odgrywają tu młodzi konsumenci, którzy z jednej strony doceniają uznane marki, bo zapewniają im dostęp do pięknych towarów, a z drugiej – wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej wybierają produkty, które są mniej inwazyjne dla naszej planety – uważa Wojciech Kyciak, prezes zarządu firmy Bezokularow.pl S.A., której jedną z marek jest wOkularach.pl.

Dostęp do rzadkich i ekskluzywnych produktów stanowi główną atrakcję dla niemal połowy konsumentów. Podobna liczba osób chce się przyczynić do bardziej zrównoważonego rozwoju branży. Nieco mniej, bo według badań 35 proc., stawia na pierwszym miejscu przystępność cenową: zakup produktów używanych pomaga im zaoszczędzić pieniądze lub zdobyć szczególnie pożądane towary. Dodatkowo, sprzedając i spieniężając garderobę, która nie rozpada się po sezonie lub kilkukrotnym praniu, post-millenialsi mogą w obawie przed niepewną przyszłością poczuć sprawczość finansową.

Towar pierwszej jakości z drugiej ręki

Zoomerzy wnoszą nowe życie także w rynek odzieży luksusowej. Za pośrednictwem takich detalistów jak np. RealReal czy Vestiaire Collective konsumenci mogą kupować i sprzedawać marki designerskie, np. Louis Vuitton, Chanel czy Hermès. Około połowa luksusowego handlu wtórnego, zorientowanego głównie na modę damską, to obecnie biżuteria i zegarki, a nieco ponad jedna trzecia – torebki i buty. Rynek ten jest zlokalizowany głównie w Unii Europejskiej, następnie w USA, a 10 proc. przypada na Chiny. Podczas gdy handel odbywa się jeszcze w dużej mierze offline, platformy internetowe rozwijają się bardzo szybko. Wyspecjalizowane witryny cyfrowe do handlu towarami używanymi, których udział w rynku wynosi 25–30 proc., są motorem wzrostu tego sektora, z przewidywaną ekspansją na poziomie 20–30 proc. rocznie. I chociaż 75–80 proc. konsumentów dóbr luksusowych nadal stawia na nowe produkty, rynek luksusowych produktów z odsprzedaży rośnie w siłę.