Re-otwarcie flagowego sklepu Super-Pharm w Galerii Mokotów

Super-Pharm na nowo otwiera salon w Galerii Mokotów, fot. materiały prasowe

Z okazji jubileuszu marki Super-Pharm w Polsce, sieć przygotowała wyjątkowy projekt – re-otwarcie flagowego sklepu sieci.





Koncepcja marki Super-Pharm opiera się na połączeniu trzech działów: apteki, drogerii i perfumerii w jednym miejscu. W kilkunastu punkach dopełnieniem oferty są w pełni wyposażone salony optyczne Super-Pharm Optic – jednym z nich jest flagowa drogeria zlokalizowana w warszawskiej Galerii Mokotów.

- W Super-Pharm od początku stawiamy na innowacyjne rozwiązania sprzedażowe. Nieustannie rozwijamy nasz dział e-commerce, ale nie zapominamy też o wygodzie zakupów stacjonarnych. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy unikalny koncept łączący aptekę, drogerię, perfumerię i salon optyczny w jednym. W ubiegłym roku w naszych drogeriach pojawiły się także nowoczesne kasy samoobsługowe. Klienci doceniają komfort zakupów i możliwość załatwienia wielu spraw w jednym sklepie, a my wciąż doskonalimy naszą ofertę, aby jak najlepiej sprostać ich oczekiwaniom. – mówi Adam Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Super-Pharm – Ten rok jest dla nas wyjątkowy. Już od 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku i z tej okazji przygotowaliśmy wiele niespodzianek. Jedną z nich jest projekt, nad którym pracowaliśmy od wielu miesięcy - re-otwarcie naszego flagowego sklepu w Galerii Mokotów. Zależało nam na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni, która zapewni naszym klientom customerce experience na najwyższym poziomie, dlatego do współpracy zaprosiliśmy najlepszych specjalistów w tej dziedzinie – biuro architektoniczne Schwitzke Górski.

- W centrum projektu nowej odsłony marki Super-pharm od zawsze stał klient. To dla niego wspólne szukaliśmy nowych rozwiązań, to z myślą o nim tworzyliśmy zakupowe ścieżki, to jemu chcieliśmy uprzyjemnić czas spędzony w przestrzeni sklepu. Ale przede wszystkim, to klientocentryczne podejście miało zagwarantować przyjemne, pozytywne doświadczenia w obcowaniu z marką. – mówi Michał Górski, CEO Schwitzke Górski. – W przypadku marki Super-Pharm czerpaliśmy z grupowego, empatycznego podejścia, tworząc koncept nie tylko nowoczesny, ale i odpowiadający na najważniejsze potrzeby konsumentów, tak dynamicznie zmieniające się w obecnej rzeczywistości, a zbadane wspólnie z partnerską firmą Omnisense. Sieć łączy w sobie funkcje drogerii, dermocentrum oraz apteki. Wspólnym elementem dla tej szerokiej oferty jest woda będąca nieodłącznym składnikiem i częścią codziennej pielęgnacji - dodaje.