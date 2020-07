Redan chce ratować Top Secret. Założyciel i główny akcjonariusz przejmie odzieżową sieć

Top Secret stanie na nogi?, fot. mat. pras.

Zarząd Redan S.A. poinformował, że 17 lipca br. został podpisany list intencyjny pomiędzy Radosławem Wiśniewskim - założycielem i większościowym akcjonariuszem spółki – a Redanem, dotyczący wzajemnej współpracy stron w zakresie zbycia przez Redan 100 proc. udziałów spółki działającej pod firmą Top Secret sp. z o.o. na rzecz Radosława Wiśniewskiego.

Z postanowień Listu Intencyjnego wynika, że:

- strony postanowiły o przystąpieniu do negocjacji handlowych mających na celu uzgodnienie warunków zbycia przez spółkę na rzecz akcjonariusza wszystkich, tj. 16.728 udziałów spółki posiadanych przez Redan, co stanowi 100 proc. kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 10.000 złotych ustaloną zgodnie z wyceną udziałów Top Secret sporządzoną 14 lipca 2020 r.

- warunkiem zbycia w/w udziałów spółki będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych, a także wydanie przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji administracyjnej w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji

- strony nie wykluczają możliwości odkupu przez Redan udziałów spółki w przyszłości, strony będą negocjować warunki odpowiedniego mechanizmu aby go zawrzeć w docelowej umowie sprzedaży udziałów.

W ocenie Redanu, dla zapewnienia bezpiecznego działania spółki konieczne jest jej dofinansowanie. Ze względu na: wyniki marki „Top Secret” w 2019 r. oraz aktualną sytuację rynkową związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, nie jest realne pozyskanie finansowania ani poprzez zwiększenie zadłużenia finansowego, ani przez emisję akcji, jak również ani Redan, ani Top Secret nie kwalifikują się do wsparcia w postaci instrumentów preferencyjnych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych.

Redan wskazuje, że jedyną możliwością dofinansowania, jaką udało się wypracować zarządowi, jest wsparcie finansowe, które gotowy jest udzielić główny akcjonariusz, Radosław Wiśniewski. O gotowości akcjonariusza do zapewnienia środków finansowych na sfinansowanie zakupu nowej kolekcji marki „Top Secret” do wysokości kwoty 10 mln zł.

Radosław Wiśniewski oczekuje zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa nowo inwestowanych środków. Nie jest gotowy zainwestować w ewentualne podwyższenie kapitału zakładowego Redanu. Zaś ani Redan ani Top Secret nie są w stanie przedstawić zabezpieczenia w formie materialnej – wszystkie aktywa są obciążone na rzecz instytucji finansowych.

W toku przeprowadzonych negocjacji wypracowane zostało rozwiązanie polegające na zainwestowaniu środków w finansowanie nowych kolekcji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa tych środków Wiśniewski oczekuje jednak pełnej kontroli nad kanałami dystrybucji tak, aby w negatywnym scenariuszu, móc odzyskać zaangażowane środki w toku sprzedaży towarów po cenach detalicznych, a nie w ramach hurtowej wyprzedaży. W związku z tym akcjonariusz oczekuje przejęcia kontroli nad udziałami spółki, która prowadzi sprzedaż w sklepach off- i on-line w Polsce.