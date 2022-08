W związku z utworzeniem odpisów na 100% wartości należności od TS zostało pomniejszone saldo dyskonta na należności od TS o łączną kwotę 1,3 mln zł; kwota ta wpłynęła dodatnio na oczekiwane straty kredytowe na dzień 30 czerwca 2022 r. Zarząd Redanu postanowił też utworzyć dodatkową rezerwę w kwocie 4,6 mln zł na zobowiązania Redan z tytułu kredytu wykorzystywanego przez TS; rezerwa ta obciąży pozostałe koszty finansowe na dzień 30 czerwca 2022 r.; po utworzeniu powyższej rezerwy, łączna wartość rezerw na to ryzyko na dzień 30 czerwca 2022 r. pokrywa 100% kwoty kredytu wykorzystanego przez TS - podała spółka.

Redan nabywa prawa do znaków towarowych Top Secret

Jednocześnie zarząd Redanu poinformował, że 23 sierpnia 2022 r. zawarł z TS warunkową umowę nabycia praw do znaków towarowych oraz innych praw. Na podstawie umowy sprzedaży znaków Redan nabędzie – po spełnieniu warunków opisanych poniżej – następujące aktywa od TS:

1) prawa do znaków towarowych posiadanych przez TS, w tym prawa do znaku „Top Secret”;

2) prawa do domen internetowych, w tym do domeny topsecret.pl;

3) prawa do wizerunku modeli i prawa fotografów na wykonanych na zlecenie TS zdjęciach towarów.

Łączna wartość przedmiotu transakcji będzie wynosiła 14 275 tys. zł, powiększone o podatek VAT. Cena będzie zapłacona przez Redan w ratach:

1 160 tys. USD oraz 3 923,3 tys. zł w terminie do 31 stycznia 2023 r., a pozostała kwota w terminie do 31 grudnia 2026 r.



Wraz z nabyciem praw do znaków towarowych na Redan przejdą prawa z umowy licencyjnej. W związku z tym Redan będzie uzyskiwał przychody z opłat licencyjnych zależne od wartości sprzedaży detalicznej. Na potrzeby oszacowania wartości praw do znaków towarowych Redan zlecił rzeczoznawcy przygotowanie wyceny praw do znaków „Top Secret”, „Troll” i „DryWash”. Wycena została sporządzona metodą zwolnienia z opłat licencyjnych.

W okresie, w którym zostanie wypełniony ostatni z warunków zawieszających umowy sprzedaży znaków, a tym samym dojdzie do zakupu praw przez Redan, nastąpi rozwiązanie rezerwy na zobowiązania za kredyt w TS w łącznej kwocie 7,6 mln zł; kwota ta zostanie zaliczona do przychodów finansowych. Redan wystąpił z wnioskiem do HSBC o przyznanie Redan kredytu w takiej samej wysokości, w jakiej z kredytu korzystał dotychczas TS. Wypłata pierwszej transzy ceny, która jest jednocześnie warunkiem wejścia Umowy Sprzedaży Znaków w życie, nastąpi ze środków z tego kredytu.

Jednocześnie o taką kwotę wzrosną zobowiązania kredytowe Redan.

W okresie, w którym zostanie prawomocnie ogłoszona upadłość TS należności Redan od TS dotychczas objęte układem staną się wymagalne w pełnych kwotach (obecnie obowiązujący układ, zawarty przez TS w ramach uproszczonej restrukturyzacji, wygaśnie bowiem z mocy prawa). Wówczas powstanie możliwość rozliczenia kwoty ok. 8,2 mln zł (w zależności od kursów walut). W przypadku, gdy takie rozliczenie nastąpi, to na jego wartość zostaną rozwiązane odpisy aktualizujące należności Redan od TS, co zostanie zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych/przychodów finansowych spółki.