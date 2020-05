Redan otrzymał 7 mln zł wsparcia. Ma wątpliwości czy spełnia status średniego przedsiębiorstwa

Ok. 20 sklepów tj. ok. 10 proc. powierzchni całej sieci Top Secret zostanie zamknięta. Fot. materiały prasowe

Spółki z GK Redan otrzymały subwencję z PFR w ramach transzy MŚP (łącznie 7mln zł). Firma podała, że ma jednak wątpliwości dotyczące spełnienia statusu średniego przedsiębiorstwa. Chodzi dokładnie o TXM SA w restrukturyzacji – spółki nad którą firma nie posiada kontroli, lecz posiada 58,7% akcji.

Zarząd spółki Redan informuje, że wybrane spółki wchodzące w skład GK Redan – Redan SA oraz Top Secret sp. z o.o. pod koniec kwietnia 2020 r., tj. niezwłocznie po uruchomieniu programu rządowego pn. „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” wystąpiły z wnioskami o przyznanie subwencji. 4 maja firma otrzymała wsparcie w wysokości 3,5 mln zł, a 13 maja subwencję - także w wysokości 3,5 mln zł - otrzymała spółka zależna Top Secret.

Składając wnioski, spółki z GK Redan opierały się na informacjach uzyskiwanych na stronie https://pfrsa.pl/, a także od banków realizujących program oraz zamieszczonych w materiałach informacyjnych na temat Tarczy Finansowej.

Przeczytaj także: PRCH podaje zaskakująco dobre wyniki odwiedzalności w centrach handlowych

Tymczasem na początku maja spółka otrzymała informację, że zmianie uległa interpretacja zasady przyznawania subwencji w ramach tarczy finansowej. W szczególności Polski Fundusz Rozwoju S.A. wskazał, że określając czy przedsiębiorca spełnia warunki uznania go za średniego przedsiębiorcę, wnioskodawca jest zobowiązany także uwzględnić powiązania, w szczególności kapitałowe, z innymi przedsiębiorcami.

Powyższy element ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy spółki z GK Redan są uprawnione do uzyskania subwencji. Oceniane samodzielnie – zarówno firma Redan SA jak i Top Secret sp. z o.o. spełniają kryteria średniego przedsiębiorcy. Również, gdyby ocenie podlegały łącznie przesłanki uznania je za średniego przedsiębiorcę są spełnione. Jednakże w przypadku konieczności ujęcia w wyliczeniach także TXM SA w restrukturyzacji – spółki nad którą firma nie posiada kontroli, lecz posiada 58,7% jej akcji - kryteria te nie są spełnione.

W konsekwencji - zarówno Redan jak i Top Secret sp. z o.o. podjęły decyzję o wystąpieniu do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji warunków przyznawania subwencji. Do czasu uzyskania tej interpretacji - spółki podjęły decyzję o niekorzystaniu ze środków uzyskanych w ramach subwencji.