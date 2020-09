Redan próbuje odzyskać rentowność. Strata na sprzedaży to 5 mln zł

fot. materiały prasowe

Grupa Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszą połowę 2020 r., zgodnie z którym osiągnęła w tym okresie 62,5 mln zł przychodów. Grupa poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 5 mln zł, co oznacza jednak poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 7,8 mln zł.

Zmiany w kolekcji oraz odpowiednio dobrana polityka handlowa zapewniły poprawę osiąganej marży o 12,1 p.p., co przełożyło się na lepszy o 9,4 mln zł wynik na działalności operacyjnej. Działalność Redan w obecnym modelu biznesowym opiera się na współpracy i świadczeniu usług w zakresie logistyki oraz IT na rzecz Top Secret.

Grupa Redan w pierwszym półroczu br. uzyskała 62,5 mln zł przychodów. To o 45,8% mniej w ujęciu r./r. wyłączając wpływ segmentu dyskontowego, którego wyniki nie są konsolidowane od lipca minionego roku. Grupa poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -5,0 mln zł, co oznacza jednak poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 7,8 mln zł. Jednocześnie dzięki zwiększeniu marży handlowej o 12,1 p.p. do poziomu 50,9%, wynik na działalności operacyjnej poprawił się w ujęciu r./r. o 9,4 mln zł.

Na poziom sprzedaży oraz wyniki pierwszego półrocza 2020 r. wpłynęła przede wszystkim epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. W kwietniu br. nastąpił spadek przychodów w sklepach Top Secret o 94% w porównaniu do roku poprzedniego, w maju -46%, w czerwcu -30%, natomiast w lipcu, tak samo jak w sierpniu -12%.

- Odchylenie sprzedaży wynikało przede wszystkim ze spadku liczby wejść klientów do sklepów oraz zmniejszenia powierzchni sklepowych. Na podstawie doświadczeń z poprzednich sezonów dokonaliśmy natomiast rewizji modelu planowania, zasad projektowania kolekcji i polityki cenowej. Celem była optymalizacja sprzedaży oraz poziomu zapasu końcowego i zmiana charakteru kolekcji na bardziej handlowy. W kolekcji wiosna-lato 2020 wprowadziliśmy większe zróżnicowanie jakościowe i cenowe produktów, co skutecznie przełożyło się na zwiększone zainteresowanie klientów grupami asortymentowymi poddanymi tej strategii. Również wprowadzenie kolekcji jesień-zima 2020 spotkało się z pozytywnym odbiorem klientów - powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

W minionym półroczu, w przeciwieństwie do zeszłego roku, nie było potrzeby dokonania hurtowej wyprzedaży stoków. Wpłynęło to również na niższe obroty, ale ochroniło poziom wypracowanej marży handlowej. O 45% zmniejszyła się także sprzedaż do odbiorców hurtowych, czyli przede wszystkim na rynek rosyjski i do odbiorców eksportowych. Z kolei zwiększenie udziału nowych kolekcji w sprzedaży internetowej oraz możliwość zastosowania niższych upustów wpłynęło na poprawę w ujęciu r/r. marży procentowej w kanale e-commerce o 7,5 p.p. oraz o 1/3 w ujęciu wartościowym. Przy jednoczesnym spadku wydatków marketingowych pozytywnie przełożyło się to na rentowność działalności online.