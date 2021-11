Redan z 5 mln zł straty po III kwartałach

- W roku 2021 nadal utrzymywała się trudna sytuacja w branży odzieżowej. Rozpoczęliśmy rok z zakazem handlu odzieżą w galeriach handlowych - styczeń 2021 i później ponownie od drugiej połowy marca do początku maja

handel w sklepach stacjonarnych był ograniczony. Jednak w porównaniu do roku poprzedniego wyraźnie zmieniło się nastawienie klientów do ryzyka zachorowania na COVID-19, a tym samym wzrosła gotowość do dokonywania zakupów zarówno on-line jak i w działających sklepach nie objętych zakazem handlu. Okres od maja przyniósł złagodzenie obostrzeń i odbicie sprzedaży. Pozwoliło to nadrobić słabszy I kwartał i tym samym

sprzedaż do grupy TS była po 9 miesiącach o 8% wyższa r/r, pomimo 2 okresów zakazu handlu i o 8% mniejszej obsługiwanej sieci sprzedaży marki Top Secret. Dzięki temu, a także w rezultacie zmian wprowadzonych do

zasad współpracy Redan z grupą kapitałową Top Secret Sp. z o.o. w sierpniu 2020 r., wyniki Redan uległy po trzech kwartałach br. wyraźnej poprawie w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość wolumenu marży handlowej na sprzedaży wzrosła o 54% r/r (pomijając jednorazową rezerwę z 09/2020 związaną z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego Top Secret Sp. z o.o.). Przy wzroście kosztów o 18% zaowocowało to poprawą wyniku na sprzedaży o 1,6 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł -3,4 mln zł - podała spółka w raporcie.

Pomimo sprzedaży udziałów w Top Secret Sp. z o.o. w sierpniu 2020 r. operacje związane z biznesem marki „Top Secret” były i nadal pozostaną podstawowym zakresem działalności spółki Redan. W 2021r. na grupę

kapitałową Top Secret Sp. z o.o. przypadało 88% przychodów ze sprzedaży Redan oraz 88% wypracowanej marży handlowej (wraz z przychodami z tytułu usług).