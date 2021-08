Rekordowe wyniki PSB Mrówka. W planach m.in. 30 nowych sklepów

W tym roku ruszy ok. 30 nowych sklepów Mrówka, fot. materiały PSB

Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć handlową - w tym roku planuje otwarcie ok. 30 Mrówek oraz przekształcenie kilku dotychczasowych składów w nowoczesne centra budownictwa pod nazwą PSB Profi.

Grupa PSB konsekwentnie rozwija swoją strategię rozwoju marketów Mrówka i Mini-Mrówka. W 2020 roku przychody całej sieci detalicznej, w wyniku wzrostu popytu oraz uruchomienia nowych placówek, wzrosły o 15,8%, przekraczając poziom 2,95 mld zł. Z kolei całkowite przychody Centrali - Grupy PSB Handel S.A., osiągnęły poziom 3,19 mld zł i były o ponad 7% wyższe niż przed rokiem.

Nieoczekiwane skoki sprzedaży

Grupa PSB Handel Spółka Akcyjna złożyła już swoje sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

- Pozytywnie zaskoczyła dodatnia dynamika sprzedaży w styczniu i lutym. Wpływ na to miały m.in. dobre warunki pogodowe (brak zimy). W marcu nastąpiło spowolnienie sprzedaży ze wzglądu na obostrzenia związane z epidemią wirusa. Natomiast w maju w detalu popyt wzrósł aż o 24%, który był efektem wzrostu popytu na materiały zawiązane z indywidualnie wykonywanymi remontami w mieszkaniach i domach przez osoby częściowo „zamknięte” w swoich posesjach. I w kolejnych miesiącach sprzedaż w detalu była znacznie lepsza niż w hurcie, w którym nastąpił spadek sprzedaży materiałów z grupy tzw. ciężkiej budowlanki. Końcówka roku przyniosła wzrost w obu kanałach sprzedaży, w grudniu na rynku hurtowym odnotowano ponad 7% przyrost, a w części detalicznej o 16%. W roku 2020 sprzedaż firmy będącej partnerem Grupy PSB wzrosła średnio o 2,9%, rok wcześniej wartość ta wyniosła 6,2%. W handlu detalicznym nastąpił wzrost o ponad 10%, zaś w kanale hurtowym zanotowano spadek o 0,4% (składy -0,8%, a Profi +0,7%) - opisuje spółka.

Kategorie produktowe i ich udział w sprzedaży

Przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po dwunastu miesiącach 2020 r. były wyższe o ponad 7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym efekt wzrostu cen stanowił 1,4%. Ranking sprzedaży (20 grup produktowych) w centrali PSB otwiera grupa ogród, hobby, która odnotowała +23% wzrost sprzedaży przy 3,3% wzroście cen (grupa ta od kilku lat odnotowuje dwucyfrowe wzrosty). Wicelider – oświetlenie, elektryka - uzyskał 19,9% przyrost przy wzroście cen o 2,1%. Kolejne dwie grupy osiągnęły taką samą dynamikę sprzedaży: wyposażenie, AGD oraz farby, lakiery po +18,9%, przy ponad 2% wzroście cen. Sprzedaż kolejnych siedmiu grup wzrosła od 10 do 18%, a wzrost następnych sześciu grup wahał się w przedziale od 1 do 9%. Z ujemnymi dynamikami sprzedaży uplasowały się w rankingu trzy grupy: sucha zabudowa -0,2% (ceny wzrosły o 2,1%), ściany, kominy -6,1% (ceny spadły o 1,2%) oraz izolacje termiczne -6,8% (przy spadku cen o 3,3%). Najwyższą dynamikę cenową odnotowały produkty z grupy cement, wapno +7%, a najniższą płyty OSB -4,7%. Ogólnie można stwierdzić, że ceny materiałów hurtowych zwiększyły się o ok. 0,5%, zaś z sektora dom i ogród o ok. 2,3%.

Przewidywany rozwój