Relokacje i otwarcia salonów Giacomo Conti i Sunset Suit

W tym miesiącu rozpoczął się proces związany z otwarciami sklepów w Krakowie i centrum handlowym Karolinka w Opolu. Właściciele Giacomo Conti oraz Sunset Suits zakończyli też negocjacje z galerią Echo w Kielcach, gdzie otwarty zostanie nowy lokal Sunset Suits, w miejscu poprzedniej lokalizacji Giacomo Conti. Kluczowe dla marki będzie również otwarcie kolejnego salonu Sunset Suits w galerii Posnania w Poznaniu pod koniec 2023 roku.



Zarówno salony Giacomo Conti, jak i Sunset Suits są projektowane zgodne z najnowszym standardem, zachowując rozpoznawalną kolorystykę wnętrza. W przypadku Giacomo Conti są to tradycyjne kolory bordo, odcienie szarości, elementy eleganckiej czerni oraz granat, natomiast salony Sunset Suits odznaczają się będą klasycznym brązem. Wszystko po to, by zaprowadzić atmosferę klasy oraz stylu.