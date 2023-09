Reserved debiutuje w Mediolanie. LPP wzmacnia pozycję w Europie Zachodniej (zdjęcia)

Pierwszy salon Reserved w sercu Mediolanu

Łącznie powierzchnia handlowa LPP w nowych lokalizacjach przekroczy 9 tys. mkw. Tym samym – wraz z Sinsay, które zadebiutowało we Włoszech w grudniu ub. r., na Półwyspie Apenińskim obecne będą salony trzech marek gdańskiego producenta odzieży.

Po udanym debiucie najmłodszej marki Sinsay we Włoszech pod koniec ub. r., LPP podjęło decyzję o uruchomieniu kolejnych lokalizacji w tym kraju. Otwarcie pierwszego salonu Reserved w sercu Mediolanu to ważny krok na drodze do wzmocnienia pozycji spółki w Europie Zachodniej, gdzie po opuszczeniu w ub. r. rynku rosyjskiego firma zdecydowała się przenieść ciężar swoich działań biznesowych.

– Zmiany w globalnej gospodarce wywołane konfliktem w Ukrainie skłoniły nas do wyznaczenia nowych kierunków rozwoju. Skupiamy się na krajach południowej i zachodniej części Europy, gdzie otwieramy kolejne salony i zwiększamy dostępność oferty w e-commerce. W ramach realizowanej strategii zaledwie kilka tygodni temu uruchomiliśmy drugi salon Reserved w Londynie. Teraz przyszedł czas na pierwsze kroki marki w sercu Mediolanu, a przed nami kolejne ważne otwarcia w tym kraju. Stawiamy na sukcesywne powiększanie powierzchni handlowej na konkurencyjnych rynkach, ale i w lokalizacjach o wysokim potencjale sprzedażowym. W tym roku zaplanowaliśmy otwarcie łącznie 400 nowych sklepów w Polsce i za granicą – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Reserved przy mediolańskiej Corso Buenos Aires 59

Poza debiutem Reserved przy prestiżowej Corso Vittorio Emanuele II w najbliższych miesiącach marka pojawi się w następnych lokalizacjach we Włoszech, w tym m.in. przy mediolańskiej Corso Buenos Aires 59, gdzie powstanie drugi salon Reserved o pow. przekraczającej 1 500 mkw. Flagowy brand LPP będzie można znaleźć też w nowym centrum handlowym Merlata Bloom, gdzie zadebiutuje również Mohito. Podwójne otwarcia tych marek odbędą się wkrótce w kolejnych centrach handlowych w miastach północnych Włoch, zwiększając powierzchnię handlową LPP o ponad 9 tys. mkw. Tym samym, po planowanych debiutach Reserved i Mohito, na Półwyspie Apenińskim obecne będą już trzy brandy gdańskiej spółki. Najmłodszy z nich – Sinsay, działa na włoskim rynku od grudnia ub. r. i również otwiera kolejne salony.

– W najbliższych miesiącach stawiamy na mocny rozwój sieci stacjonarnej we Włoszech, dzięki czemu polska oferta modowa dotrze do klientów z różnych części tego kraju, sukcesywnie zwiększając nasz potencjał sprzedażowy. Obecność trzech marek LPP na rynku włoskim pozwoli odpowiedzieć na potrzeby zróżnicowanych grup konsumentów. Widzimy, że klienci europejscy chętnie sięgają po nasze kolekcje. W tym kontekście istotny był wybór lokalizacji na debiut flagowej marki we włoskiej stolicy mody. Salon Reserved przy prestiżowej Corso Vittorio Emanuele II pozwoli nam budować rozpoznawalność oferty LPP w skali międzynarodowej – dodaje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Lokalizacja wybrana na włoski debiut Reserved jest najważniejszą ulicą handlową oraz jedną z głównych arterii spacerowych w mieście – łączy Piazza del Duomo z Piazza San Babila. Rocznie przemierza ją około 8 mln turystów. W pierwszym sklepie Reserved na tym rynku klientów powita przyjazne i neutralne wnętrze nowego konceptu, za który odpowiada Studio 1:1. Zostały w nim wykorzystane charakterystyczne elementy designu nawiązujące do polskiego wzornictwa, inspirowane polskim krajobrazem i tradycyjnymi materiałami, jak np. ręcznie wyplatana wiklina. W nowej aranżacji salonu oryginalne rozwiązania projektowe łączą się z bardziej zrównoważonym podejściem. Kluczowe są zastosowane tu nowoczesne systemy telemetrii i optymalnego zarządzania oświetleniem, dzięki którym zużycie energii w tym obszarze będzie niższe o 30 proc.

Limitowana kolekcja Ciao Milano!

Debiutowi Reserved na włoskim rynku towarzyszy także limitowana kolekcja Ciao Milano! składająca się z 27 modeli ubrań oraz 11 akcesoriów, zaprojektowanych na okres przejściowy między zmieniającymi się sezonami. Kolekcję wyróżnia neutralna paleta kolorystyczna, która podkreśla różnorodność wykorzystanych w niej materiałów i faktur. Wśród proponowanych okryć wierzchnich w monochromatycznych kolorach znalazły się charakterystyczne dla rynku włoskiego płaszcze z mieszanki wełny, skórzana kurtka oraz kożuch. W kolekcji można również znaleźć swetry, elegancki garnitur, lekkie sukienki z falbanami oraz modele wykonane z naturalnej skóry. Całość dopełniają buty oraz oryginalne akcesoria, m.in. poręczna kopertówka, zdobione kolczyki łączące złoty odcień z perłami, paski oraz jedwabne, wzorzyste apaszki korespondujące kolorystycznie z resztą oferty Ciao Milano!

– W kolekcji Ciao Milano! tradycja spotyka się z nowoczesnością, a wschód miesza się z zachodem. Projekty dyskretnie nawiązują do polskiej kultury i dziedzictwa. Wśród deseni można znaleźć wariację na temat haftów kaszubskich, oryginalnie kaszëbsczi wësziwk, z charakterystycznymi motywami kwiatów w podstawowych kolorach jak błękit, żółty czy czerwień, a także wzory inspirowane malowidłami na chatach w małopolskiej wsi Zalipie. To jeden z najpiękniejszych zakątków w Polsce, z tradycją barwnych kwiatowych malowideł na ścianach sięgającą XIX wieku. Formy i proporcje sylwetek, w najmodniejszym w tym sezonie wydaniu, nawiązują bezpośrednio do tradycyjnego krawiectwa, z którego słyną z kolei Włochy. Jakości premium oraz stonowana kolorystyka kolekcji z akcentem czerwieni tworzą kobiece, a jednocześnie typowo miejskie sylwetki. Propozycje te zgrabnie budują całą sezonową szafę, oferując ubrania zarówno na dzień jak i na specjalną okazję – mówi Anna Sołtys, dyrektorka biura projektowego Reserved w Warszawie, odpowiedzialnego za kolekcję.

Kolekcja Ciao Milano! trafiła 15 września br. do sprzedaży stacjonarnej w Mediolanie, we flagowych salonach marki w Polsce i za granicą, a także do sklepu internetowego oraz aplikacji Reserved.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach, jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,7 mln mkw. Tworzy miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.