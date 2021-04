Restrykcje przedłużone do 25 kwietnia

Adam Niedzielski, /fot. Twitter/MZ

Podczas środowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że większość restrykcji epidemicznych zostaje przedłużona do 25 kwietnia. Wyjątkiem są żłobki i przedszkola, do których dzieci będą mogły wrócić w poniedziałek 18 kwietnia. To oznacza, że przez kolejny tydzień zamknięte będą centra handlowe i duże sklepy meblowe oraz budowlane, a do 3 maja włącznie zamknięte będą hotele i miejsca noclegowe.

Według nowych decyzji, dopuszczone będzie także uprawianie sportu na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób. Natomiast obostrzenia dotyczące zamknięcia hoteli i obiektów noclegowych przedłużone są do 3 maja.

Minister poinformował także, że okres długiego weekendu majowego będzie wiązał się ze zwiększonymi kontrolami przestrzegania obowiązujących obostrzeń.

Niedzielski podczas konferencji prasowej dotyczącej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych w związku z nią obostrzeń zwracał uwagę, że od kilku dni obserwowane jest zmniejszenie dziennej liczby zachorowań na Covid-19. Jak mówił ta tendencja była już obecna w zeszłym tygodniu.

Zaznaczył jednocześnie, że w tym tygodniu "widzimy, że niestety ta liczba się troszeczkę zwiększa". - Jego zdaniem, przyrosty są skutkiem sytuacji świąt Wielkanocnych.

Minister wskazał, że w środę odnotowano 21283 przypadki, czyli o ponad 6 tys. więcej niż tydzień temu. Zaznaczył przy tym, że przed tygodniem mieliśmy zniekształcenie wynikające z okresu świątecznego. - Ten wzrost, to jest dynamika rzędu 43 proc. i co najważniejsze wykonane jest blisko 100 tys. testów, więc ten przyrost jest w sytuacji dużej liczby wykonywanych testów - mówił.

Minister oświadczył, że aby mieć pojęcie na temat perspektywy dane należy odnosić nie tylko do poprzedniego tygodnia, ale również do okresu przed dwoma tygodniami. Przypomniał, że w środę dwa tygodnie temu liczba zakażeń sięgnęła 33 tys.

- Czyli widać bardzo wyraźnie, że ta tendencja dłuższa, ta tendencja liczona w perspektywie 2-3 tygodni jest już malejąca - powiedział Adam Niedzielski.