RFID zmienia sklepy LPP w minimagazyny

fot. LPP, RFID



LPP przyspiesza wdrożenie technologii RFID w kolejnych markach. Wprowadzenie elektronicznej metki do marek Mohito, Cropp oraz House będzie zrealizowane ponad 5-krotnie szybciej, niż we flagowej marce Reserved. Plany uwzględniają także wykorzystanie soft tagów, które pozwolą na osiągnięcie 100 proc. widoczności całej oferty. To kolejny etap rozwoju polskiego producenta odzieży w ramach strategii omnichannel.

RFID, czyli technologia elektronicznych metek wsparła efektywność sprzedaży flagowej marki Reserved w kryzysowym momencie. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie tej technologii w procesie integracji kanałów sprzedaży, gdańska spółka zdecydowała o szybszym wdrożeniu elektronicznych metek do Mohito, Cropp i House.

Dzięki elektronicznej metce, gdańska spółka w czasie rzeczywistym śledzi dostępność towaru, co pozwala lepiej kontrolować jego przepływ m.in. między magazynami a salonami, a w efekcie szybciej i dokładniej odpowiadać na potrzeby klienta. – Dzięki wykorzystaniu technologii RFID w Reserved, salony stacjonarne zaczęły pełnić funkcję minimagazynów obsługujących zamówienia online. W efekcie szybciej przetwarzaliśmy zamówienia składane przez sklep internetowy – wyjaśnia Alexander Yashin, ekspert ds. RFID w LPP. – Sukces jaki osiągnęliśmy dzięki integralnemu podejściu do naszej sprzedaży we flagowej marce, był dla nas kluczowym czynnikiem, który utwierdził nas w podążaniu tą ścieżką w kolejnych brandach. Wiedzieliśmy, że nie mamy czasu do stracenia i musimy przyspieszyć prace nad wdrożeniem RFID do kolejnych marek – dodaje.

- W Reserved w ciągu 12 miesięcy wprowadziliśmy RFID w 270 salonach. Obecne planujemy zrealizować to w 867 salonach kolejnych brandów w zaledwie 7 miesięcy w 12 krajach. Oznacza to, że roll out rozwiązania dokonamy ponad 5 krotnie szybciej w porównaniu do Reserved – dodaje Agata Mielewczyk, IT Project Manager LPP.

Technologią RFID zostanie objętych w sumie ponad 1200 salonów LPP. Tym samym w 2021 roku ponad 200 mln sztuk towaru, będącego ofertą czterech brandów polskiej spółki będzie otagowane elektronicznymi metkami. Ważnym elementem trwającego projektu jest również nowość, jaką są RFID soft tags, czyli tzw. miękkie tagi RFID. Dzięki temu rozwiązaniu technologią objęte zostaną również produkty takie jak biżuteria, perfumy czy inne akcesoria. – Wdrożenie soft tagów pozwoli nam zwiększyć dostępność oferty dla zamówień online marki Reserved, a także Cropp, Mohito i House. Wdrożenie systemu oraz dodatkowe pojawienie się soft tagów zapewni nam tym samym 100 proc. widoczność stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Dokładność i wydajność tego rozwiązania stanowią dla nas niezbędny element w rozwoju strategii omnichannel. – mówi Alexander Yashin.

- Decyzję o rozszerzeniu technologii finalnie na Croppa, House’a i Mohito, podjęliśmy w październiku 2020 roku, a już w listopadzie rozpoczęliśmy szkolenia dla kupców i dostawców. Obecnie przygotowujemy salony tj. malujemy ściany farbą ekranującą, wyposażamy je w detachery oraz czytniki RFID. Ponadto, wdrażamy zmiany w systemie zarządzania magazynowego WMS, aplikacjach salonowych czy w oprogramowaniu tuneli kodujących RFID w naszym Centrum Dystrybucyjnym. Pełen rollout technologii w salonach rozpocznie się we wrześniu tego roku, a równolegle do marca 2022 będą realizowane szkolenia pracowników salonów - mówi Agata Mielewczyk.