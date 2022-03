Rituals Cosmetics pojawi się w Atrium Promenada i Posnani

Rituals Cosmetics to pierwsza marka na świecie oferująca zarówno kosmetyki do ciała, jak i domu. W ofercie sklepu znajdą się produkty do pielęgnacji, kąpieli, makijażu, perfumy, dyfuzory i świece zapachowe oraz luksusowe zestawy podarunkowe. To, co je wyróżnia, to najwyższej jakości skład i luksusowe kompozycje zapachowe, autorstwa mistrzów sztuki perfumiarstwa znanych na całym świecie. Marka dostępna w aż 33 krajach, posiada nie tylko sklepy stacjonarne, ale i własne miejskie centra SPA. Ponadto, jej asortyment jest również do nabycia w liniach lotniczych, na wycieczkowcach, promach, jak również w hotelach.