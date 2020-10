Rodzinna fundacja przejmie większość akcji LPP?

Dwóch największych akcjonariuszy LPP - Fundacja Semper Simul oraz Fundacja Sky, podjęło decyzję o zamianie pomiędzy tymi podmiotami akcji zwykłych na uprzywilejowane. Zdaniem zarządu spółki otwiera to kolejny etap w kierunku zabezpieczenia sukcesji polskiego producenta i jest kolejnym krokiem na drodze do rozwoju LPP jako firmy rodzinnej na pokolenia.

W 2018 r. prezes i założyciel LPP Marka Piechockiego zdecydował o skupieniu prywatnego majątku, w tym akcji spółki, w fundacji rodzinnej. Decyzja o zamianie akcji zwykłych na uprzywilejowane pomiędzy głównymi akcjonariuszami spółki, zdaniem zarządu LPP, leży w jak najlepszym interesie firmy.

Na mocy zawartej pomiędzy akcjonariuszami warunkowej umowy, Fundacja Semper Simul zbędzie na rzecz Fundacji Sky pakiet akcji zwykłych, a nabędzie od niej pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych, stając się tym samym większościowym akcjonariuszem LPP. Intencją podjętych przez akcjonariuszy decyzji, jest długofalowy rozwój firmy oraz zabezpieczenie jej polskiego kapitału.

Przeczytaj także: UOKiK zakwestionował prawie połowę zbadanych partii hulajnóg sportowych

Jak podano w giełdowym komunikacie, zarząd LPP 16 października br. otrzymał od akcjonariusza Semper Simul Foundation z siedzibą na Malcie informację o zawarciu ze Sky Foundation w dniu 15 października br. warunkowej ramowej umowy dotyczącej transakcji zamiany 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, dających 875.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki posiadanych przez Fundację SKY na uzgodnioną przez strony liczbę akcji na okaziciela posiadanych przez Fundację Semper, przy czym nabycie przez Fundację Semper 175.000 akcji imiennych nastąpi w sposób pośredni.

Fundacja Semper posiada aktualnie pakiet akcji dający jej prawo do 31,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LPP. Natomiast w związku z pośrednim nabyciem od Fundacji SKY pakietu 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, dających 875.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, Fundacja Semper przekroczy próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższe skutkować będzie obowiązkiem ogłoszenia przez Fundację Semper wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LPP w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, zgodnie z przepisem o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niezależnie od powyższych działań Fundacja Semper poinformowała, że prowadzi rozmowy z innymi akcjonariuszami co do możliwości nabycia pośrednio dalszych akcji LPP. Potencjalne nabycie akcji od innych akcjonariuszy nastąpi w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce przez Fundację Semper.