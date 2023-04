Rośnie sieć stacji paliw E100

Nowa stacja E100 to jedna z największych stacji paliw w tej części kraju umożliwiająca tankowanie samochodów ciężarowych.

Sieć stacji E100

– Do dyspozycji naszych klientów oddajemy 8 stanowisk do tankowania, 4

dystrybutory ON o wydajności 130 l/min, 4 dystrybutory AdBlue. Dystrybutory posiadają tzw. satelity, które pozwalają zatankować wszystkie zbiorniki pojazdu bez konieczności jego przemieszczania. Stacja wyposażona jest w 4 terminale samoobsługowe (przy każdym z dystrybutorów) co znacząco skraca czas tankowania. Dodatkowo na nowej stacji jest możliwość rozliczenia tankowania za pomocą telefonu, w aplikacji E100 z aktywowaną usługą E100 Mobility, bez konieczności użycia terminala płatniczego. Warto też dodać, że nowa stacja jest przygotowana do obsługi transportu ponadnormatywnego – wysokość wiaty to 4,75 m – mówi Dmytro Ananskyi, Zastępca Kierownika Działu Współpracy z Dostawcami.

Nowa stacja E100 funkcjonuje w sieci stacji paliw Power Max.

- Otwarcie nowej stacji to realizacja strategii E100 polegającej na budowie sieci własnych stacji paliw w kluczowych, najważniejszych lokalizacjach dla naszych klientów z branży transportowej. Dzięki budowie własnych stacji będziemy mogli zaoferować najlepsze ceny paliw w sieci akceptacji naszych kart paliwowych – dodaje Dmytro Ananskyi.

E100 International Trade Sp. z o.o. to międzynarodowy dostawca usług dla firm posiadających flotę pojazdów. Z usług E100 korzysta ponad 18 000 firm, które mają do dyspozycji ponad 12 000 stacji paliw w ponad 32 krajach.