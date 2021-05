Rośnie sprzedaż AGD. Design zyskuje na znaczeniu

Michał Obalewski, prezes Gero Sp. z o.o, fot. mat. pras.

Początek 2021 roku był udany dla branży AGD. Według szacunków APPLiA (Związek pracodawców AGD) polscy konsumenci wydali na artykuły gospodarstwa domowego 13,6 mld zł (wzrost wynosił 14 proc.), a sprzedaż samego małego AGD wzrosła rok do roku o 8 proc.

Importerzy i producenci byli od dłuższego czasu przygotowani na zaspokojenie dużego popytu, który pojawił się już wiosną 2020 roku i od tego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie

Mimo zawirowań logistycznych w Azji – firmy, mające solidne fundamenty finansowe i dopracowane rozwiązania logistyczne – w większości poradziły sobie z tymi problemami i były w stanie zaspokoić wciąż rosnące potrzeby klientów w Polsce

– W wielu przypadkach, zwiększony popyt wynikał z potrzeby uzupełnienia naszych domów o urządzenia, które wcześniej nie były w nich potrzebne, a w nowej rzeczywistości okazały się niezbędne. Sprzęt kuchenny stanowi największą część rynku małego AGD w Polsce i szacuje się, że obejmuje aż 65% jego wartości – opowiada Michał Obalewski, prezes Gero Sp. z o.o będącej w Polsce wyłącznym dystrybutorem marki Ariete.

Sprzedaż AGD przeniosła się do Internetu

– Zaistniała sytuacja znacząco przyśpieszyła postępujące od lat zmiany i w wielu przypadkach wymusiła na przedsiębiorstwach dodatkowe inwestycje oraz szybką adaptację do nowych warunków. Istotną zmianą była tymczasowa utrata na znaczeniu tradycyjnych kanałów, co przełożyło się na zwiększenie budżetów wykorzystywanych na promocję online. Natomiast firmy przedstawiające swoje urządzenia w sieci i stosujące narzędzia sprzedaży e-commerce również przed pandemią, w zasadzie nie musiały specjalnie adaptować się do nowej sytuacji. Ważniejsza była w tych przypadkach logistyka oraz odpowiednie zaplanowanie stocków magazynowych, aby dostępność produktów oraz ich czas dostawy były zgodne z przewidywaniami i oczekiwaniami konsumentów – dodaje Michał Obalewski.

Z czym związane są największe obawy producentów AGD?

Wciąż napięta sytuacja logistyczna w Azji oraz rosnące ceny surowców, które powodują również podwyższenie kosztów produkcji wydają się największym problemem branży. Warte odnotowania są również ciągłe i dynamiczne wahania na rynku walutowym, gdzie osłabienie złotówki względem dolara i euro – może mieć swoje odzwierciedlenie w politykach cenowych firm oraz znacząco wpływać na ceny towarów dla klientów końcowych. Planowanie stało się trudniejsze oraz wymaga od producentów i importerów znacznie większej uwagi niż przedtem. Wszelkie przyszłe działania handlowe niosą ze sobą spore ryzyko i mogą oznaczać konieczność pogodzenia się ze znacznie większymi kosztami prowadzenia działalności niż były początkowo zakładane.

Design zyskuje na znaczeniu