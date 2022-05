Rossmann i Half Price pojawi się w Dekadzie Sieradz

Do grona najemców Dekady Sieradz od 30 kwietnia dołączy Half Price, marka należąca do Grupy CCC. Sklep zajmie lokal o powierzchni ok. 1460 mkw. znajdujący się tuż obok lokalu Reserved. Z kolei od 20 maja oferta powiększy się o drogerię Rosssmann.