Rossmann najemcą Hi Piotrkowska

Firma Master Management Group (MMG) uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla kompleksu Hi Piotrkowska. Jednocześnie MMG podpisało kolejne umowy z drogerią Rossmann oraz łódzką kwiaciarnią Badylarz.

Łodzianie mogli zacząć korzystać z nowej przestrzeni miejskiej w pasażu pomiędzy naszym kompleksem a budynkiem Urzędu Miasta oraz z placu utworzonego między mniejszym biurowcem a częścią hotelową. Pierwsi najemcy części handlowo-usługowej i biurowej jeszcze w grudniu i w I kw. 2021 r. otworzą swoje podwoje. Od 7 grudnia z powierzchni biurowej korzystają pracownicy PKO BP.

Hi Piotrkowska oferuje łącznie 21 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A i 5 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. W części handlowo-usługowej kompleksu pojawią się kawiarnia Starbucks, sklep Żabka, piekarnia Z Pieca Rodem, Delikatesy Fabryczne, klub fitness Just GYM, a także lokale gastronomiczne oraz apteka. Do grona najemców Hi Piotrkowska dołączyli niedawno: sieć drogerii Rossmann oraz znana w Łodzi Kwiaciarnia Badylarz.

Lokale handlowe i usługowe są skomercjalizowane w 70% i prowadzimy intensywne rozmowy z chętnymi na resztę powierzchni - mówi Anna Polak, Head of Leasing w Master Management Group

Agentami najmu powierzchni biurowej kompleksu są Knight Frank i CBRE. Dopełnieniem kompleksu będzie hotel Hampton by Hilton z 149 pokojami oraz trzema salami konferencyjnymi. Jego otwarcie może nastąpić latem przyszłego roku.

Projektem kompleksu zajmowała się pracownia PRC Architekci. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Erbud.