Rossmann powiększył magazyny w Grudziądzu i Pyskowicach

Większy magazyn Rossmanna w Grudziądzu

Centrum dystrybucji w Grudziądzu jest zapleczem logistycznym dla drogerii Rossmann w Polsce północnej. Wystartowało w 2012r., ale ze we względu na dynamiczny rozwój drogerii – obecnie 1670 w całej Polsce – w ubiegłym roku zapadła decyzja o jego rozbudowie. Budowa zaczęła się w kwietniu 2022r. i trwała niespełna 12 miesięcy.

Rossmann rozbudował centrum dystrybucji w Grudziądzu, fot. mat. pras.

– Naszym zadaniem jako logistyki jest wspieranie rozwoju firmy. Bywa to dużym wyzwaniem, ponieważ w Rossmannie sprzedaż rośnie bardzo dynamicznie. Co za tym idzie, potrzebujemy coraz większych możliwości w zakresie optymalizacji wysyłki towaru do drogerii, tak aby zapewnić jak najlepszy poziom obsługi naszych klientów. Inwestycja w Grudziądzu na pewno nam to ułatwi. Naszym kolejnym celem była poprawa warunków pracy naszych pracowników. Zależało nam, by pracowało im się łatwiej i zdecydowanie bardziej ergonomicznie. – mówi Rafał Makarski, dyrektor działu logistyki w Rossmannie.

Grudziądzki magazyn jest manualny, bez automatyki. Hala jest chłodzona, ponieważ coraz więcej artykułów wymaga składowania w temperaturze pokojowej również podczas upałów.

Rossmann rozbudował centrum dystrybucji w Grudziądzu, fot. mat. pras.

Lepsze warunki pracy w magazynie Rossmanna

Aby zapewnić w nowej, dobudowanej hali lepsze warunki pracy oraz zmniejszyć zużycie energii zastosowano ogrzewanie podłogowe (posadzka ogrzewana jest ciepłą wodą przepływającą systemem rur znajdujących się pod nią). Zastosowano także oświetlenie LED, zużywające mniej energii. Rozbudowany został budynek socjalny z szatniami, który będzie miał 1775 mkw. (dodano 318 mkw).

– To duża inwestycja, nie tylko ze względu na skalę: dobudowaliśmy i wyposażyliśmy ponad 11 000 mkw. powierzchni użytkowej, zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania, które zaspakajają nasze, wciąż rosnące potrzeby i spełniają wysokie wymogi ubezpieczycieli. Za nami miesiące wytężonej pracy, tym bardziej, że jednocześnie realizowaliśmy bliźniaczą rozbudowę centrum dystrybucyjnego w Pyskowicach na Śląsku – mówi Andrzej Podobas, kierownik działu inwestycji i nowych otwarć w Rossmannie.

Równolegle z rozbudową zmodernizowano także starszą częścią hali.

– Powiększyliśmy szatnię, odświeżyliśmy zaplecze socjalne, na nowo wyposażyliśmy miejsca pracy, kupiliśmy więcej roślin. Zainwestowaliśmy także w maszyny, które przekładają się na komfort i bezpieczeństwo pracy. Mamy coraz większą flotę wózków magazynowych, a te starsze wymieniliśmy na nowe – dotyczy to również wózków z unoszoną kabiną operatora, które są naszą dumą, bo niewiele magazynów w Polsce takimi dysponuje. Wymieniliśmy też większość urządzeń typu skanery, komputery, monitory czy bardziej specjalistyczne, jak np. Pick by Voice, czyli taki podręczny sprzęt, który pomaga w kompletacji towaru „słuchający” komend głosowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, by starsza część magazynu standardem, komfortem i nowoczesnością technologiczną nie odbiegała od tej nowej – mówi Maciej Dondelewski, dyrektor centrum dystrybucyjnego w Grudziądzu.

Większy magazyn Rossmanna w Pyskowicach

Magazyn Rossmanna na Śląsku, w Pyskowicach zwiększył swoją powierzchnię o 17 tys. m.kw. i dysponuje obecnie ponad 43 tys. m.kw. Powstały ułatwiające pracę dodatkowe 33 doki przeładunkowe, zainstalowalowano także 34 rzędy regałów tradycyjnych oraz 2 rzędy przepływowych. Magazyn zatrudnia 550 osób.

Centrum dystrybucji w Pyskowicach działa od 2014 roku jako zaplecze logistyczne dla drogerii Rossmann w Polsce południowej. Jednak ze względu na dynamiczny rozwój naszych sklepów (obecnie jest ich w Polsce 1662) - w ubiegłym roku zapadła decyzja o jego rozbudowie. Budowa zaczęła się z końcem lutego 2022r. i potrwała rok.

Magazyn Rossmanna w Pyskowicach, fot. mat. pras.

Oprócz rozbudowy powierzchni magazynowej, znacząco powiększyliśmy także budynek socjalny z szatniami. Obecnie ma on 2.541 mkw. (dodano 1.009 mkw.).