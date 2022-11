Rossmann ukarany za zmowę cenową w Niemczech

W 2015 roku Federalny Urząd Antymonopolowy nałożył na sieć drogerii Rossmann grzywnę w wysokości 5,25 mln euro za niezgodne z prawem zmowy cenowe. Miały one obejmować sprzedaż kawy palonej. Jak informuje Lebensmittel Zeitung, sieć miała się dopuścić w latach 2004-2008 uzgadniania cen kawy filtrowanej.

Po nałożeniu kary przez Urząd Antymonopolowy, sieć Rossmann złożyła pozew przeciwko decyzji i wymierzonej karze finansowej. W kolejnym postępowaniu w 2018 roku, Wyższy Sąd Okręgowy w Düsseldorfie podwyższył grzywnę do 30 mln euro, co doprowadziło do prawnej wymiany ciosów, która trwała latami. Sprawa trafiła dwukrotnie do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości.

20 mln euro kary dla Rossmanna

Na ostatniej rozprawie przed Wyższym Sądem Okręgowym w Düsseldorfie, strony osiągnęły porozumienie. Ostateczny wyrok sądu nakłada na Rossmann karę w wysokości 20 mln euro.

Prokurator Generalny, Federalne Biuro Antymonopolowe i Rossmann mogą jeszcze odwołać się od decyzji do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości.