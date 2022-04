Rossmann zapłacił ponad 115 mln zł podatku handlowego

W 2021 roku sieć Rossmann poszerzyła sieć o 91 drogerii.

Zysk netto za rok 2021 wyniósł 980 994 237,91 zł.

Blisko 1600 drogerii Rossmann w Polsce

W 2021 roku sieć Rossmann poszerzyła sieć o 91 drogerii. Na koniec grudnia

2021 r. klienci mogli dokonywać zakupów w 1578 drogeriach w 609 miejscowościach w Polsce, jak również w drogerii internetowej.

Prawie 10-proc. wzrost sprzedaży. Rossmann płaci podatek od sprzedaży detaliczne.

W 2021 roku właściciel sieci zanotowała 9,3% wzrostu sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Obroty netto ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 9 608 982 148,05 zł. Zysk netto wyniósł 980 994 237,91 zł i był wyższy o 18,6% niż w roku 2020.

Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazany w rachunku zysków i strat za 2021 rok wyniósł 242 283 355,15 zł i był o 22,8% wyższy od podatku za poprzedni rok.

Od 2021 roku obowiązują przepisy nakładające obowiązek odprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej. Wyniósł on 115 986 760 zł i obciążył wynik netto.

90 nowych drogerii w 2022 roku

W roku 2022 planowany jest dalszy rozwój sieci. Sieć chce otworzyć 90 nowych drogerii. W roku 2022 planuje również rozbudowę regionalnych magazynów, które zapewnią płynną obsługę logistyczną powiększającej się sieci drogerii oraz rosnącego asortymentu produktów oferowanych klientom.

- W roku 2022 zakładamy dalszą niepewność i konieczność szybkiego reagowania na ryzyka w związku z Covid-19 oraz pojawiającymi się kolejnymi mutacjami wirusa. Dużą niepewność stanowią również niejasne, nieprzewidywalne i zmieniające się przepisy oraz sytuacja ekonomiczna związana przede wszystkim z rosnącą inflacją. Nasze plany na najbliższe lata zakładają dalsze wzrosty sprzedaży i wyniku. Pozytywne wyniki finansowe, utrzymujące od roku 2000 stałą tendencję wzrostową, pozwalają na zaklasyfikowanie spółki do firm o niskim ryzyku kredytowym. Umożliwia to

nam swobodny i korzystny dostęp do kredytów na rynku polskim - opisuje zarząd firmy.

W trakcie roku 2021 właściciel podjął dwie decyzje o zaliczkowej wypłacie dywidendy za rok 2021. Pierwszą wypłatę zrealizowano 2 września 2021 r. w kwocie 300 000 000,00 zł. Drugą, 13 grudnia 2021 r. w kwocie 250 000 000 zł.