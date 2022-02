Rozwój Giacomo Conti i reaktywacja Sunset Suits

Wśród planów Giacomo Conti na 2022 rok są remonty i liftingi salonów stacjonarnych. - Niebawem zyskają one nowe odsłony. W galeriach stawiamy na topowe lokalizacje - w głównych ciągach komunikacyjnych obiektów, w bliskim otoczeniu konkurencyjnych punktów sprzedaży – podkreśla Zbigniew Markowski. - Cały czas rozszerzamy też ofertę produktową. Wprowadziliśmy do oferty koszule premium z tkanin od włoskiego producenta Albini Group. Jesteśmy także niezwykle zadowoleni z rozwijającego się projektu MTM – szycia miarowego, który wprowadzamy w kolejnych lokalizacjach – w tej chwili jest on dostępny już w ponad 40 naszych salonach – wskazuje Karol Olejniczak, współwłaściciel firmy.

- Promujemy również usługę bezpłatnych korekt krawieckich w salonach. Jesteśmy świadomi, że branża mody męskiej wymaga dopasowania oraz dbałości o najmniejszy detal, co sprawia, że idealnie rozumiemy różnicę między sprzedażą realizowaną w punktach sprzedaży a kanałem online – dodaje Zbigniew Markowski.

Zarząd spółki pracuje też nad powrotem marki Sunset Suits na rynek. - Reaktywacja marki Sunset Suits miała ruszyć pełną parą już w 2020 roku, jednak z powodu sytuacji pandemicznej, musieliśmy zweryfikować nasze plany. Mieliśmy już przygotowaną kolekcję, więc wprowadziliśmy ją do salonów i sklepu internetowego Giacomo Conti. Zarówno w sieci stacjonarnej, jak i online zaobserwowaliśmy ponadprzeciętne zainteresowanie tą kolekcją – opowiada Zbigniew Markowski.

Firma zakończyła negocjacje dotyczące otwarcia pierwszych salonów sygnowanych logo Sunset Suits. Negocjacje z kolejnymi galeriami trwają. - Brand Sunset Suits pojawi się w wielu, nawet dość nieoczekiwanych lokalizacjach. Stawiamy na lokale około 100 mkw., które będą wyróżniały się nowoczesnym designem. Będzie w nich dominować połączenie drewna i szkła – zapowiada Karol Olejniczak.

Brand Sunset Suits ma dla właścicieli Giacomo Conti wartość sentymentalną, gdyż kilkanaście lat temu byli jej pracownikami. - Teraz dokładamy starań, by marce Sunset Suits, która jest dobrze kojarzona w Polsce, ale także w Czechach i na Słowacji przywrócić dawną świetność. W naszym długofalowym planie bierzemy więc pod uwagę rozwój sieci w innych krajach. Zamierzamy wykorzystać sprawdzone procesy i rozwiązania oraz w pełni wykorzystać efekt synergii między obu naszymi markami – podsumowuje Karol Olejniczak.