RTV Euro AGD ma nową dyrektor marketingu

Z początkiem stycznia Sylwia Kocon objęła stanowisko dyrektor marketingu w RTV Euro AGD i odpowiada za strategię oraz całość działań marketingowych sieci.

– Cieszę się, że Sylwia dołączyła do naszego zespołu. Poszukiwaliśmy osoby, która będzie miała duże doświadczenie z wielu rynków, wiedzę merytoryczną, kreatywne podejście do zadań marketingowych oraz chęć poszukiwania nowych kierunków rozwoju dla naszej marki – powiedział Grzegorz Wachowicz, Dyrektor Pionu Handlu i Marketingu w RTV Euro AGD. – Retail jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż, w której trzeba żywo reagować na zmieniające się trendy konsumenckie, zmiany technologiczne i nowe wyzwania. A jako lider chcemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które staną się punktem odniesienia na polskim rynku.

Przez ostatnie 2 lata Sylwia Kocon związana była z OSM Piątnica, w której pełniła funkcję dyrektor marketingu. Wcześniej przez 2,5 roku pracowała jako dyrektor marketingu w MILA S.A. (poprzednio Polomarket), a w latach 2011-2014 w Unilever Polska Sp. z o.o. była początkowo Brand Building Director Poland & Baltics for Personal Care, a później Brand Building Director CEE for House Hold Care Category oraz Brand Building Director Poland and Baltics for Home Care.