Rtv Euro Agd: Mamy ponad 300 sklepów, ale widzimy potencjał na kolejne

–. Mamy ponad 300 sklepów w całej Polsce, ale wciąż widzimy potencjał na otwieranie kolejnych, aby konsumenci w każdym miejscu mieli wygodny dostęp do najlepszych ofert i szerokiego asortymentu elektroniki użytkowej oraz AGD. Nasz najnowszy sklep jest już ósmym salonem RTV EURO AGD w Poznaniu – mówi Dorota Grubka, Dyrektor ds. Najmu i Zakupów w RTV EURO AGD.

Coraz większy zasięg

Oprócz nowego sklepu w Poznaniu, w lipcu otwarty został salon w Kościerzynie, a także pierwszy salon w formule outletu w warszawskiej galerii Factory Annopol. Na ten rok w planach firmy jest dodatkowe kilkanaście nowych sklepów i modernizacja już istniejących placówek.

– Zgodnie ze światowymi trendami, sklepy tradycyjne to nie tylko przestrzeń sprzedażowa, to także miejsce, w którym można otrzymać jakościowe wskazówki od doradców czy zainspirować się szeroką gamą produktów. Dlatego też sukcesywnie otwieramy nowe sklepy w kolejnych lokalizacjach, a równolegle modernizujemy istniejące salony, wprowadzając w nich nowatorskie rozwiązania łączące świat online i offline, aby zaoferować klientom ciekawe doświadczenia zakupowe. Takim przykładem jest choćby zmodernizowany niedawno salon w warszawskiej Galerii Mokotów ze Strefą Gamingową i miejscami do testowania sprzętu dla graczy – dodaje Dorota Grubka, Dyrektor ds. Najmu i Zakupów w RTV EURO AGD.