RTV Euro AGD otwiera sklep w nowym parku handlowym w Szamotułach

Do tej pory w woj. zachodniopomorskim sieć miała 13 placówek, a mieszkańcom Świdwina najbliżej było do sklepów RTV EURO AGD w Białogardzie, Gryficach czy Szczecinku. Dlatego też nowa placówka, zlokalizowana w Parku Handlowym Zielony Rynek przy ul. Armii Krajowej 4C w Świdwinie, pozwoli klientom zyskać szybki i wygodny dostęp do najlepszych ofert i szerokiego asortymentu elektroniki użytkowej oraz sprzętu gospodarstwa domowego.

Placówka w Szamotułach to 309. sklep sieci, która jest obecna w ponad 200 miejscowościach w całym kraju. W tym roku firma planuje otwarcie kolejnych placówek i modernizację już istniejących sklepów.

Przeczytaj także: Komputronik zapełnił magazyny i jest gotowy na gorący okres roku

4 listopada br. nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu handlowego sieci MultiBox. Za koncepcję komercyjną i wynajem obiektu odpowiedzialna była firma doradcza Mallson Polska.

- Na powierzchni najmu blisko 5.000 mkw. swoje sklepy otworzyły popularne marki takie jak: Sinsay, Martes Sport, CCC, Empik, Smyk, Rossmann, RTV euro AGD, Kaes, KiK czy Żabka. Ofertę dopełnia sklep z biżuterią Michalczak, bankomat Euronet i paczkomat InPost – mówi Maciej Celmer, wiceprezes Mallson.

Obiekty handlowe MultiBox to sieć 14 parków handlowych (Świecie, Tczew, Ciechanów, Łask, Siedlce, 2 obiekty w Ostrowie Wlkp., Dęblin, Nowy Tomyśl, Płońsk, Głogów, Warszawa Wilanów oraz Trzcianka). Inwestorem i wykonawcą oraz docelowym zarządcą obiektu jest Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.