RTV EURO AGD przeniesie w 2023 roku siedzibę główną do The Park Warsaw

Firma EURO-net jest obecna w kompleksie The Park Warsaw od 2014 r., tj. od momentu wynajęcia powierzchni biurowej na potrzeby jednego ze swoich działów. Podpisana w grudniu 2021 r. umowa znacząco zwiększa metraż najemcy i konsoliduje biuro w nowo powstającym budynku dziewiątym. Aktualnie trwa projektowanie przestrzeni pod potrzeby najemcy.

The Park Warsaw to kampus biurowy, zlokalizowany na warszawskich Włochach. W ofercie dla pracowników znajdziemy strefę gastronomiczną The Park Kitchen, lunch bar, kawiarnię Green Caffe Nero, sklep spożywczy, siłownię, a także dwujęzyczne przedszkole.