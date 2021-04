RTV EURO AGD: Sklepy stacjonarne już nie mogą istnieć bez silnego wsparcia e-commerce

Grzegorz Wachowicz, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, RTV EURO AGD, fot. materiały prasowe sieci

RTV EURO AGD rozpoczęło sprzedaż online w 2005 roku jako jedna z pierwszych dużych sieci. Dla nas to był zawsze ważny strategicznie kanał i dlatego dzisiaj jesteśmy jednym z największych sklepów internetowych w Polsce. Obecnie podział na online i offline jest już zresztą anachroniczny. W nowoczesnym retailu nie patrzy się na pojedyncze kanały sprzedaży i ich możliwości, ale całościowe doświadczenie, które firma może zaoferować klientowi i z którego może on skorzystać zależnie od swoich potrzeb i preferencji - mówi nam Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. Handlu i Marketingu, RTV EURO AGD.

- Sklepy stacjonarne już nie mogą istnieć bez silnego wsparcia sprzedaży internetowej, a z kolei sprzedaż online jest dużo efektywniejsza, jeśli dysponuje się także placówkami tradycyjnymi. Nie jest przypadkiem, że internetowi giganci także otwierają lub kupują sklepy fizyczne, bo klienci nie przywiązują się do konkretnego sposobu kupowania, korzystają z tego, który jest dla nich w danym momencie wygodniejszy i który lepiej zaspokoi ich potrzeby. Przy czym na te potrzeby trzeba spojrzeć szerzej – to nie tylko zakup produktu, ale też możliwość porównania oferty, otrzymania wsparcia merytorycznego, skorzystania z dodatkowych usług, np. finansowania ratalnego lub usługi montażu sprzętu w domu. To zresztą nie wyczerpuje wszystkich opcji wielokanałowego dotarcia do klienta – jest jeszcze infolinia, która w naszym przypadku pełni rolę nie tylko obsługową, ale i sprzedażową - tłumaczy Grzegorz Wachowicz.

Zdaniem dyrektora sieci RTV EURO AGD, w samym procesie decyzyjnym droga klienta także prowadzi przez różne kanały, zarówno cyfrowe, jak i analogowe.

- To nie tylko ROPO i odwrócone ROPO, o których dużo się mówi w tym kontekście, bo tych modeli decyzyjnych jest znacznie więcej. Rozwiązania technologiczne, korzystanie ze smartfonów i narzędzi cyfrowych dają bardzo wiele opcji, a właściwe wykorzystanie tych możliwości pozwala stworzyć adekwatną ofertę dla klienta. Z tego względu to nie e-commmerce, a omnichannel będzie przyszłością handlu, bo umożliwi klientowi wybór najlepszej dla niego drogi zakupowej - dodaje.

Grzegorz Wachowicz mówi nam, że sam handel stacjonarny także będzie się zmieniał. Klienci przyzwyczajeni do udogodnień, które wprowadzają rozwiązania cyfrowe, będą oczekiwali podobnych także offline.

- To spowoduje ogromny wzrost narzędzi elektronicznych dla sklepów stacjonarnych, umożliwiających automatyzację wielu procesów, także marketingowych. My już od kilku lat rozwijamy ten obszar w naszych placówkach stacjonarnych, stawiamy na cyfrową komunikację z klientem w sklepie, zbieżną z tym, co jest w naszym e-commerce, na precyzyjne dostosowanie przekazu marketingowego do miejsca i czasu, ale również na automatyzację wielu procesów, którymi nie można zarządzać bez korzystania ze sztucznej inteligencji i rozwiązań opierających się na głębokich analizach danych. Klienci mają coraz mniej czasu, nie chcą go spędzać, porównując szczegółowo parametry produktów. Oczekują spersonalizowanej, dobrze dobranej oferty i retailerzy już poszukują najskuteczniejszej odpowiedzi na ten trend. W kanałach online jest to prostsze i szybsze do osiągnięcia. Ale offline też musimy być na to gotowi. To teraźniejszość retailu, ale będzie to także jego przyszłość w najbliższych latach - podsumowuje nasz rozmówca.