RTV Euro AGD zostaje na dłużej w Nowych Czyżynach i Nowych Bielawach

Nowe Czyżyny i Nowe Bielawy ulokowane są w sąsiedztwie dużych osiedli, ale także nowych inwestycji mieszkaniowych. Dla wielu osób, w tym rodzin, które mieszkają w pierwszej i drugiej strefie zasięgu, jest to wiec sklep pierwszego wyboru na m.in. na zakupy sprzętu gospodarstwa domowego.

Ponadto centra z Krakowa i Torunia zapewniają dostęp do wielu marek, które są komplementarne. Dzięki temu osoby urządzające się, mogą tu znaleźć niezbędną ofertę, która obejmuje m.in. sklep budowlany, sklepy z meblami i dodatkami do domu, a także AGD i elektronikę. Ale chłonny rynek to nie jedyne, co skłoniło najemcę do prolongaty, zauważa przedstawicielka leasingu.