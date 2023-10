Rusza pierwszy w Warszawie salon Azardi

Z myślą o swoich klientach Domoteka dopełnia ofertę lokalem o powierzchni 226 m2.

Nowy salon w Domotece

„Nasz pierwszy salon w Warszawie zdecydowaliśmy się otworzyć w Centrum Designu Domoteka, ponieważ to pierwszy w Polsce obiekt handlowy w całości poświęcony designowi. To miejsce, które przyciąga architektów, projektantów i pasjonatów świetnego wzornictwa, dlatego cieszymy się, że to właśnie tutaj zaprezentujemy nasze produkty. W naszym salonie znajdą się przede wszystkim łóżka tapicerowanie, materace, panele tapicerowane oraz sofy” – mówi Patrycja Glazik, Marketing Menadżerka marki Azardi.

Oficjalne otwarcie salonu nastąpiło w sobotę, 23 września w Centrum Designu Domoteka. Pierwszy salon Azardi w Warszawie to dla marki ważne wydarzenie, dlatego lokalizacja nie mogła być przypadkowa.