Rusza współpraca marek Ubrania Do Oddania i Local Heroes

Marka Ubrania Do Oddania za każdy kilogram rzeczy przekaże złotówkę na rzecz Fundacji Sexed.pl, stworzoną przez modelkę Anję Rubik i upowszechniającą wiedzę w zakresie edukacji seksualnej, praw człowieka, równości płci, relacji i reprodukcji.

- Jednym z kluczowych założeń biznesowych marki Local Heroes, jest podążanie ścieżką zrównoważonego rozwoju. Nasze działania podyktowane są wymaganiami klientów i wysoką świadomością wewnętrzną dotyczącą odpowiedzialności naszej marki względem planety. Współpraca z marką Ubrania Do Oddania, która podziela naszą wrażliwość na temat wpływu działalności człowieka na środowisko, daje nam szansę na jeszcze większe zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez wprowadzenie ubrań do drugiego obiegu. Dzielenie się tym czego nie potrzebujemy w swoich szafach, podaruje nowym nabywcom możliwość cieszenia się produktem i wydłuży jego życie, co odczytujemy jako krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości – mówi Agnieszka Rasztawicka, COO Local Heroes. - Ponieważ w zakresie esg, obok dbałości o środowisko istotne miejsce zajmuje świadomość praw i akceptacja wyborów drugiego człowieka, potrzeba edukacji, rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego, zdecydowaliśmy by beneficjentem naszej akcji został serwis Sexed.pl - dodaje

Sklepy marki Local Heroes, w których można zostawić niepotrzebne ubrania:

Warszawa - sklep flagowy ul. Mokotowska 49.

Warszawa - Pop Up Store Złote Tarasy.

Kraków - Galeria Handlowa Bonarka.

Poznań - Galeria Handlowa Stary Browar.

W ramach współpracy marki zbierają rzeczy dowolnej marki, nadające się do wprowadzenia do drugiego obiegu: ubrania damskie, męskie i dziecięce, buty połączone w pary, akcesoria, np. torebki, paski, biżuterię, tekstylia domowe, np. koce, pościel, obrusy, firany i zabawki.

- Cieszymy się, że do grona naszych partnerów Let’s Circle Togetherdołączył brand local heroes. To fantastyczna firma, która zaczynała od wysyłania t-shirtów do Justina Biebera, a dziś jest jedną z najbardziej znanych polskich marek streetwearowych. Podoba mi się, że bardzo transparentnie i wprost komunikuje, że nie jest jeszcze zrównoważoną firmą, ale zależy jej na zmianie i podejmuje działania, które mają ją do tego doprowadzić. Nasza współpraca jest kolejnym krokiem w tym kierunku – komentuje Tomasz Bocian, CEO Ubrania Do Oddania

Local Heroes powstało w 2013 roku jako mała marka produkująca koszulki. Dzięki odrobinie szczęścia oraz ciężkiej pracy LH ewoluowało w markę streetwearową oferującą pełną gamę produktową. Dąży do tego, aby niemożliwe zmieniać w możliwe. Marka tworzy ubrania dla dziewczyn oraz chłopaków, którzy otaczają nas na co dzień - rozrywkowych, pewnych siebie i niezależnych. Ubrania są inspirowane kultem młodości oraz streetwearem i łączą w sobie dwie główne cechy: funkcjonalność oraz wygodę.

Firma New Solutions Group jest twórcą m.in. marki Ubrania Do Oddania i programu Let’s Circle Together. Ubraniadooddania.pl to powstały w 2018 roku serwis fundraisingowy, który łącząc zbiórki odzieży używanej ze wsparciem finansowym na rzecz organizacji charytatywnych przekazał doń już ponad 1 400 000 zł.

Program Let’s Circle Together to kompleksowa i elastyczna propozycja dla firm odzieżowych w zakresie zbierania, sortowania i sprzedaży odzieży z drugiego obiegu, pozwala w sposób prosty i szybki wprowadzić do oferty cyrkularne i zrównoważone rozwiązania tekstylne. W 2022 roku Zespół Ubrania Do Oddania nawiązał Partnerstwo z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia w Polsce założeń Strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym.

Firmy, które dołączyły do programu Let’s Circle Together to m.in: 4F/OTCF, Coccodrillo, Wólczanka i koncern LPP wraz z markami Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay.