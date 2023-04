Ruszają wakacyjne płatne staże w Rossmannie

Rossmann od lat ściśle współpracuje z łódzkimi uczelniami. Dowodem na to są m.in. strefy coworkingowe, które firma otworzyła w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego (2021) i na Politechnice Łódzkiej (2023), wspólne inicjatywy badawcze, a także programy stażowe. Dzięki nim, tylko w ciągu ostatnich trzech lat, pracę w Rossmannie znalazło już ponad 100 absolwentów.

Staże w Rossmannie

W tym roku, w ramach programu „Praktykuj w Łodzi” Rossmann przygotował dla studentów 24 miejsca na staże wakacyjne w takich działach logistyka, IT, HR, księgowość, dział prawny, dział komunikacji wewnętrznej, BHP, dział kadr i płac czy dział administracji. Staże trwają od lipca do końca września, zatem kwietniowe Akademickie Targi Pracy, których Rossmann jest sponsorem głównym, to dobra okazja, by zapoznać się z ofertami, porozmawiać z pracownikami firmy i podjąć decyzję o wzięciu udziału w rekrutacji.

- Z roku na rok mamy coraz więcej chętnych na staże. Myślę, że wynika to z faktu, że udało nam się przekonać młodych, że Rossmann to nie tylko drogerie, ale też potężny zespół ekspertów z dziedzin IT, logistyki, controlingu, automatyki, marketingu i innych – mówi Ilona Perużyńska-Zych, Dyrektor Działu Personalnego w Rossmannie. I dodaje - Wiele firm pozyskując pracowników oczekuje już od nich doświadczenia zawodowego. Nie przekreślając jego wartości, stawiamy jednocześnie na świeże spojrzenie, na wartości i na ludzi. Łódzkie uczelnie wyższe to gwarancja, że są oni kompetentni, a do firmy przychodzą po to, by posiadaną wiedzę nauczyć się wykorzystywać w praktyce. I choć staże wakacyjne to tylko trzy miesiące, dla nas to wystarcza, by kogoś poznać i z czystym sumieniem zaproponować mu zostanie z nami na dłużej.

„Praktykuj w Łodzi” to projekt organizowany w ramach programu „Młodzi w Łodzi”. Jego organizatorem jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi. Studenci, którzy w ramach tego programu trafią na staże do Rossmanna, poza tym, że zdobędą pierwsze doświadczenia zawodowe, mogą liczyć na benefity w postaci płatnego jednego dnia wolnego miesięcznie, dofinansowania do posiłków na firmowej stołówce czy bezpłatnego dostępu do platformy nauki języka obcego.

Oprócz tego Rossmann ma swoje wewnętrzne programy stażowe: Sart Up Your Career oraz Go to IT. Są one skierowane dla ludzi którzy chcą pracować z branżowymi specjalistami, poznać firmę i być może zostać w niej na dłużej.

Start Up Your Career to 6-miesięczny płatny staż w działach Zakupu i Marketingu. Do wyboru są ścieżki analityczna lub kreatywna. Stażystom przysługują te same co w „Praktykuj w Łodzi” benefity. Tylko w zeszłym roku zaproponowaliśmy stałą współpracę 10 z 16 osób, które ukończyły program.

Go to IT to aż roczny, płatny program stażowy w Centrum Informatycznym Rossmanna. Stażystom oprócz benefitów identycznych jak w pozostałych programach przysługują aż dwa płatne dni wolne w miesiącu. Program wystartował w marcu 2021. Wszyscy jego absolwenci (16 osób) pracują w Rossmannie do dzisiaj.