Ruszył 17. sklep Bricomarche w województwie dolnośląskim

5 sierpnia br. w Środzie Śląskiej został otwarty kolejny sklep sieci zarządzanej przez Grupę Muszkieterów. Jest to 167. supermarket Bricomarche w Polsce oraz 17. w województwie dolnośląskim.

Powierzchnia głównej hali sklepu liczy 1200 m2, wiaty budowlanej – 600 m2, a ogrodu zewnętrznego – aż 1600 m2. Łącznie jest to 3 400 m2 powierzchni sprzedaży. W supermarkecie klienci mają dostęp do 24 tys. produktów z czterech działów: dekoracja, majsterkowanie, artykuły budowlane oraz ogród. W ofercie sklepu sezonowo będą także dostępne rośliny od lokalnych dostawców. Do supermarketu zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 34 przynależy parking mieszczący 80 samochodów. Klienci mogą skorzystać z dodatkowych usług takich jak: transport zamówionego towaru, cięcie blatów oraz zamówienie rolet o niestandardowych wymiarach.

– Cieszymy się, że Muszkieterowie uruchomili już siedemnasty sklep Bricomarché dla mieszkańców Dolnego Śląska. Otwarcie nowego supermarketu wiąże się z powstaniem 22 miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców – mówi Aleksandra Krej, właścicielka Bricomarché w Środzie Śląskiej

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem prawie 300 polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2019 roku obroty Grupy Muszkieterów wyniosły 7,74 mld złotych. W ciągu ponad 20 lat obecności w Polsce Centrala Grupy Muszkieterów zainwestowała w nieruchomości około 2 mld złotych. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska.