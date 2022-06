Ruszyła pierwsza stacja wodorowa PKN Orlen w Polsce

- Konsekwentnie realizujemy zadania, które zapewnią Polakom bezpieczeństwo energetyczne, a koncernowi stabilny, długofalowy rozwój i silną pozycję w Europie. Wzmacniamy kompetencje w obszarze paliw alternatywnych, w tym wodoru, który będzie odgrywał coraz większą rolę w rozwoju motoryzacji i jest uważany za jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Planowane inwestycje wodorowe w horyzoncie strategii do 2030 roku uplasują nas jako lidera i partnera pierwszego wyboru w budowaniu gospodarki wodorowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególnie duży potencjał dla tego paliwa widzimy w transporcie publicznym. Pierwszą mobilną stację uruchomiliśmy w Krakowie, a nasze plany zakładają budowę kolejnych nie tylko w Polsce, ale także za granicą – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Stacja tankowania wodoru została uruchomiona w Krakowie, w zajezdni autobusowej. Dostawy tego ekologicznego paliwa odbywają się z rafinerii w Trzebini, należącej do spółki ORLEN Południe, za pomocą „bateriowozu”, czyli kontenera ze zbiornikami, w którym jest zmagazynowane 400 kg wodoru. To ilość, która pozwala zatankować do pełna miejski autobus wodorowy ponad 11 razy.

Autobus wodorowy, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa, to pojazd całkowicie zeroemisyjny, który „emituje” jedynie parę wodną. Jest wyposażony w ogniwo wodorowe o mocy 70 kW i 5 zbiorników wodoru o łącznej pojemności ponad 35 kg. Autobus może przejechać na jednym pełnym tankowaniu do 350 km.