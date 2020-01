Ryłko najemcą Galerii Świdnickiej

W Galerii Świdnickiej pod koniec marca pojawi się sklep Ryłko.

Galeria Świdnicka to obiekt o powierzchni handlowej wynoszącej 24 tys. mkw. otwarty w 2012 roku. Tenant mix to ponad 50 sklepów, z takimi markami jak: Intermarché, Reserved, Martes Sport, CCC, Empik, KFC, Sinsay, Cropp, House, Jysk oraz czterosalowe kino Cinema3D. Galeria należy do Catalyst Capital.