Rynek AGD spowolnił. To efekt wojny na Ukrainie

Rynek AGD mocno stracił podczas pierwszych lockdownów, ale bardzo szybko wrócił do zwyżek. Co więcej, spędzający znacznie więcej czasu w domach Polacy dużo chętniej inwestowali w wyposażenie np. kuchni. W efekcie w całym 2021 r. rynek urósł aż o 19 proc., do niemal 10,8 mld zł.

Część producentów odczuwa problemy z dostępnością komponentów. Do tego dochodzi oczywiście wpływ wojny w Ukrainie, co oznacza zawirowania w popycie - czytamy w "Rz".