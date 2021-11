Rynek AGD wart nawet 50 mld zł. Allegro liderem

Na polskim rynku sprzedawców RTV i AGD króluje dziesięć silnych marek, które walczą o 40 – 50 mld zł wydawanych co roku przez konsumentów tej branży - wynika z raportu Kearney Polish Consumer Retail Radar.

Raport analizuje, jak znane sklepy, e-sklepy oraz platformy sprzedażowe RTV i AGD przyciągają klientów pod względem świadomości swojej marki, rozważania zakupu oraz zakupu.

Allegro liderem

Porównując sprzedawców sprzętu elektronicznego w tych kategoriach, platforma Allegro jest zdecydowanym liderem i wciąż znacznie wyprzedza swojego zagranicznego rywala Amazon. W ciągu ostatnich 10 miesięcy, 30% konsumentów deklarowało zakupy w Amazon, podczas gdy w Allegro 80%.

Przeczytaj także: PAYBACK z ofertą promocji na Black Week

Z raportu wynika, iż pomimo wysokiego poziomu cyfryzacji, prawie połowa klientów nadal woli robić zakupy w sklepie stacjonarnym. Zwłaszcza jeśli chodzi o duże i drogie zakupy, takie jak telewizory, duże AGD, komputery. Rozwiązania inteligentnego domu i konsole do gier to kategorie, które z większym prawdopodobieństwem niż inne będą kupowane online.

Główne powody, dla których konsumenci nie rozważają zakupów w konkretnej sieci to: brak sklepu w pobliżu (19%), wysokie ceny (12%), brak konkretnych produktów (9%) oraz brak promocji (9%).

Młodsza grupa konsumentów problemem dla tradycyjnych sprzedawców

Co ciekawe, młodsza grupa konsumentów, w wieku 18-24 wydaje się być problemem dla tradycyjnych sprzedawców detalicznych. Dlaczego? Chociaż grupa ta wykazuje najniższy średni roczny dochód w wysokości 43 831 tys. zł, to jednocześnie zapewnia najwyższe roczne wydatki na elektronikę (~3 000 zł). Powodem numer jeden, dla którego klienci chcą wypróbować nowy sklep, jest duża liczba pozytywnych opinii klientów online (13%).

Najskuteczniejszymi kanałami dotarcia do potencjalnego klienta nadal pozostaje reklama telewizyjna (13%), a na drugim i trzecim miejscu odpowiednio porównywarki cenowe (11%) i reklamy na facebooku (10%).

- Model sprzedaży i obsługi klienta w branży elektronicznej, zarówno online, jak i offline, musi ulec zmianie i uciec od dominującej obecnie walki sprzedawców o jak najniższe ceny. – tłumaczy Maciej Gawinecki, Partner w Kearney Polska. - Cena nie może pozostać kluczowym wyróżnikiem, ponieważ klienci potrzebują przed zakupem porady, przetestowania danego modelu, możliwości zwrotu oraz leasingu. Sklepy powinny też dostosować przekaz marketingowy do młodszego klienta, co może być sposobem na zróżnicowanie rynku w sytuacji, w której większość marek dociera wyłącznie do klienta masowego.