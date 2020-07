Rynek książki trzyma się mocno

W czerwcu chętnie kupowaliśmy książki, fot. mat. pras.

O 20 proc. wzrosła sprzedaż książek w czerwcu 2020 rdr według panelu Nielsen BookScan odnotowując sprzedaż znaną ze szczytowych okresów podręcznikowych i świątecznych zakupów. Średnia cena książki powróciła do poziomu sprzed pandemii i urosła z 21 zł do 25 zł.

W drugiej połowie czerwca (tygodnie 25 i 26) zanotowano niezwykły wzrost wartości i wielkości panelu BookScan przypominający najlepsze tygodnie z 2019 roku ze szczytu sprzedaży podręczników szkolnych i Gwiazdki. Do początku wakacji wyglądało to tak, jakby sprzedaż książek odbiła się od dna pandemii z tygodnia 12 i nieustannie szła do góry, a jedyne wyraźnie słabsze sprzedażowo tygodnie obejmowały Wielkanoc, długi weekend majowy i Boże Ciało. Na początku wakacji 2020 (tygodnie 27 i 28) zaobserwowano wyhamowanie wzrostu, ale i tak w porównaniu z początkiem wakacji 2019 roku nastąpił wzrost panelu BookScan o blisko 20 %.

Wartość sprzedaży rosła w ostatnich tygodniach szybciej niż wolumen sprzedaży, a zatem rosła także średnia cena książki, która – przypomnijmy – na samym początku pandemii spadła do nienotowanego wcześniej poziomu 21 zł. Obecnie średnia cena wynosi ponad 25 i jest po pierwsze wyższa od średniej dla roku 2019, ale po drugie dużo niższa od ceny ze szczytu podręcznikowego i Gwiazdki 2019 roku.

W ostatnich tygodniach zaobserwowano wzrost zainteresowania książkami non-fiction, tylu książek z tej kategorii bardzo dawno nie było na szczytach list sprzedaży. Królują polityka i dieta („Cham Niezbuntowany”, „Prezes i Spółki. Imperium Jarosława Kaczyńskiego” z jednej i „Jadłonomia po polsku”, „Jedz i chudnij z dietą SIRT” i „Dieta SIRT” z drugiej strony).