Rzecznik MŚP apeluje o przyspieszenie publikacji nowego harmonogramu znoszenia obostrzeń

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaapelował o niezwlekanie do 5 czerwca br. z ogłoszeniem nowego harmonogramu zdejmowania obostrzeń – poinformowało Biuro Rzecznik MŚP.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego zaapelował o niezwlekanie do 5 czerwca br. z ogłoszeniem nowego harmonogramu zdejmowania obostrzeń i podanie, jeszcze w tym tygodniu, do publicznej wiadomości komunikatu o otwarciu wszystkich branż oraz poluzowaniu ograniczeń we wcześniej otwartych branżach do końca maja.

W komunikacie zwrócono uwagę na różne sytuacje poszczególnych branż.

"Jeśli od 22 maja można oglądać spektakle teatralne, to niezrozumiałe jest, że zakazane nadal są koncerty zespołów muzycznych" - napisał w piśmie do ministra zdrowia Rzecznik MŚP, cytowany w informacji prasowej.

Biuro MŚP przypomniało, że 12 kwietnia br. Rzecznik MŚP wystąpił w imieniu 290 organizacji przedsiębiorców do premiera Mateusza Morawieckiego o "odmrożenie" gospodarki do dnia 30 kwietnia, a 7 maja - o przyspieszenie przedstawionego przez rząd planu wychodzenia z blokady.

- Adam Niedzielski 23 maja br. na antenie radia RMF FM potwierdził to, na co dwukrotnie zwracał uwagę Adam Abramowicz - czyli że szybki spadek zachorowań związany jest z osiągnięciem odporności populacyjnej. Jednocześnie Minister Zdrowia zapowiedział, że przed 5 czerwca br. będzie ogłoszony nowy harmonogram wychodzenia z obostrzeń, a więc dopiero za 11 dni - napisano w informacji prasowej.

Tymczasem, zdaniem Rzecznika MŚP, każdy dzień zamknięcia firm to kolejny dzień nieszczęścia i tragedii dla ich właścicieli.

Jeżeli trend spadku zakażeń, będzie kontynuowany, będziemy nadal mieli postępy w Narodowym Programie Szczepień, to nie mamy argumentów, żeby nie przywracać normalnego życia - cytuje wypowiedź Adama Niedzielskiego w piśmie Rzecznik MŚP.

Zdaniem Adama Abramowicza nie ma już żadnych argumentów na blokowanie targów, kongresów, centrów rozrywki, pokojów zagadek, dyskotek czy udostępniania parkietów tanecznych.

- Jeśli od 22 maja można będzie oglądać spektakle teatralne, to niezrozumiałe jest, że zakazane nadal są koncerty zespołów muzycznych. W imieniu polskich przedsiębiorców proszę Pana o niezwlekanie do 5 czerwca br. z ogłoszeniem nowego harmonogramu i podanie, jeszcze w tym tygodniu, do publicznej wiadomości komunikatu o otwarciu wszystkich branż oraz poluzowaniu obostrzeń we wcześniej otwartych branżach do końca maja - podsumowuje w piśmie do ministra zdrowia Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.