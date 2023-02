Rzeszowska galeria wita nowych najemców

Działający od lutego salon Kodano zajmuje blisko 200 mkw, a Sephora pozostanie w Centrum przez trzy kolejne lata. To dobra prognoza na kolejny rok działalności najstarszego rzeszowskiego Centrum Handlowego.

Jakie nowości w CH Plaza Rzeszów?

Zarządca CH Plaza Rzeszów Keen Property Management ma na ten rok dużo planów i pomysłów na unowocześnienie i rozwój oferty dla swoich klientów. Pierwsze zmiany zaproponowane zostały już na początku roku. W lutym do portfolio Centrum dołączył salonu Kodano Optyk. Nowy lokal, który znajduje się na parterze przy głównym ciągu komunikacyjnym, zajmuje powierzchnię blisko 200 mkw. Co najważniejsze umowa najmu będzie trwała minimum 5 lat. Kodano Optyk to sieć salonów optycznych zlokalizowanych w całej Polsce.

Kodano Optyk to nie jedyna tegoroczna nowość w Rzeszowskiej Plazie. Zarządca Centrum przedłużył umowę o współpracy z siecią drogerii Sephora. Dzięki temu salon tej marki pozostanie w rzeszowskiej Plazie przez kolejne trzy lata.

Dodatkowo na parterze w CH Plaza działalność rozpoczęło całkowicie nowe studio florystyczne „Bukiet z Miłości”. Szeroką gamę usług florystycznych m.in. tworzenie autorskich i oryginalnych bukietów oraz wystroju wnętrz na różne okoliczności oferować będzie przez minimum 3 lata.